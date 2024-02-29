捲泰國槍殺案 涉案台籍男子承認清理血跡

台籍通緝犯在泰國遭槍殺案，涉案周昱帆返台，稱協助清理現場血跡，但沒開槍殺人，法院昨裁定卅萬元交保。(記者林澔一／攝影)

台籍通緝犯石茂強在泰國 遭槍殺案，涉案台籍男子周昱帆從柬埔寨返台，台北地檢署前天約談依殺人、毒品 罪聲押，他稱協助清理現場血跡，但沒有開槍殺人，案發前請石抽Ｋ菸，不清楚槍手與石談話內容；台北地方法院昨裁定卅萬元交保，限制住居、出境及出海。北檢表示，待蒐集事證研議是否抗告。

周昱帆與台籍王姓、許姓、林姓男子及一名泰籍女子涉案，據了解，檢警懷疑王是槍手。周稱，泰國大麻合法化 時，他隨王到泰國開大麻店，學種大麻及幫忙關店收帳，許、林是他在泰國認識的台灣人，泰女是王的女友。

他稱，王預計收掉大麻店轉往柬埔寨談生意，他不清楚談何種生意，命案後大家提早離開泰國，他年紀輕，有家人在台，王讓他回台，若面對司法審判就如實說明。

北院昨開羈押庭數小時，二度休庭。北院指出，本案大部分犯罪行為與證據在國外，我國對周涉犯殺人、意圖販賣而持有第三級毒品有審判權，周手機被警方扣案，他承諾願配合調查、同意日後搜索，基於比例原則權衡，無羈押必要。

周本月廿六日從柬埔寨金邊國際機場搭機回台，在桃園國際機場被刑事局帶回調查，警詢後請回，待泰國警方提供進一步涉案事證資料。北檢前天約談，周以關係人說明，檢察官訊問六小時後轉列殺人、轉讓毒品罪被告，當庭逮捕後聲押。

泰媒報導，在柬埔寨落網的泰女稱，未參與殺人棄屍，王是她男友，案發時她在租屋處三樓，石與王等四人在樓下碰面，她聽見石用中文說三聲對不起，接著聽到兩聲槍響，她不敢下樓查看，不清楚棄屍細節，案發後王要她一起逃到柬國，她沒有與石發生關係，可能是有生意上衝突。

泰國警方追查，王、許、林逃到柬埔寨，刑事局已提供身分及背景資料給泰國警方，泰、柬國警方合作追查。