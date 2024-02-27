85歲老船長服刑病亡 家屬將提國賠

端木惟鍇自巴拿馬監獄返台後過了十年平靜生活，再度入獄的前一年還由家人替他慶生。(圖／端木龍飛提供)

四維航運公司所屬、巴拿馬註冊的「順維輪」前船長端木惟鍇，2003年因一起偷渡客 溺斃案被巴拿馬判刑，經營救返國，79歲入獄服刑，日前以85歲高齡在醫院中去世；他的兒子認為父親去年兩度送醫生命垂危，獄方卻不允許保外就醫，導致最後生命難挽回，將提告聲請國家賠償。

順維輪2003年駛近美國德州 休士頓港，船艙有五名多明尼加偷渡客，船員以木板釘成兩張木筏將五人分兩批放海上，有兩人溺斃。

獲救三人向美國海岸防衛隊指遭惡意遺棄，因船隻登記為巴拿馬籍，端木等13人被送交巴拿馬，端木被判刑19年6個月，在巴拿馬監獄 關近五年，2008年才獲接返台灣。

端木惟鍇返國過十年，2018年台北地方法院傳喚出庭，依跨國移交受刑人法重行裁判，以該案依巴拿馬共和國刑事確定判決，准予執行，同年以79歲高齡入獄。

端木上個月因病由台北監獄送醫，本月23日去世，兒子端木龍飛指出，父親因該起偷渡客案身陷囹圄，終其一生未獲公平審判，且被以殺人罪判刑，榮民資格喪失。

端木龍飛說，父親刑期已過二分之一，前年申請假釋未獲核准，去年兩度急診送醫，已是84歲、垂垂老矣且重病在身老人；何以前總統陳水扁可保外就醫、到處演講、主持，「趴趴走」，他的父親命在旦夕卻不行？

他說，上月24日獄方再度將父親送醫，當時已重度昏迷，隔天獄方才打電話說可辦理保外就醫；他認為獄方有因故意或過失不法侵害人民權利之嫌，將聲請國家賠償。

矯正署表示，端木惟鍇保外醫治准駁依醫療專業意見核處，所作成的准駁決定，不是單就罪名、刑期或與被害人有無和解等作為唯一判斷依據。

律師林瓊嘉說，是否符合國家賠償，關鍵在於監獄是否有疏失。台灣已步入高齡社會，對於高齡長者在監執行，如何落實監獄教誨、戒護、照顧是未來嚴重問題。