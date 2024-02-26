我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

美稱中國是WTO最大挑戰 中國商務部：霸凌行徑

幣商當人頭 虛擬幣成詐團新歡 「教戰守則」助脫罪

記者李奕昕、王聖藜、邵心杰、張議晨、蕭白雪／台北26日電
假投資詐騙案件數去年創新高，虛擬貨幣成為詐團洗錢利器，政府管理和修法卻始終牛步；示意圖。（本報資料照片）
假投資詐騙案件數去年創新高，虛擬貨幣成為詐團洗錢利器，政府管理和修法卻始終牛步；示意圖。（本報資料照片）

虛擬貨幣是許多人投資的選擇，比特幣、泰達幣等虛擬貨幣逐漸替代白花花鈔票，也成為犯罪集團新歡，尤其投資詐騙、吸金案等，常查扣大量虛擬幣，但現有可監管處罰虛擬幣犯罪法令不多，設專法管理個人幣商已刻不容緩，法務部正針對洗錢防制法大幅翻修，修法幅度過半。

台灣假投資詐騙去年創新高，刑事局統計，假投資逐年上升，為財損最高詐騙手法，去年發生1萬1405件、財損53.4億元台幣（約1.69億美元），均創歷年之最。

3月1日針對防堵銀行人頭戶的洗錢防制法新規定上路，但對於如個人幣商若成為詐團人頭問題，仍是個難題。過去針對沒有報准核可執行虛擬幣交易業務業者，只行政裁罰了事，但檢警近來執法發現，詐騙集團常利用個人幣商收取贓款，一旦被查獲，教戰守則內早就指導稱自己是個人幣商、對相關交易不知情，因此常獲不起訴，與過去人頭戶情況相當類似。

檢警發現，愈來愈多詐團會預先製作不實的加密貨幣交易紀錄單據，還提供萬一被抓如何面對應訊的「教戰守則」，甚至跟律師合作，指導共犯向檢警堅稱涉案金流皆為加密貨幣交易，自己只是個人幣商，仲介虛擬幣買賣，款項是交易所得，提示交易紀錄截圖，很容易成功脫罪。

台南檢警去年11月偵辦以投資虛擬貨幣泰達幣為幌子的詐騙集團，對11名幣商共犯聲押，一度獲台南地院無保釋放，外界譁然，檢方抗告成功，南院重裁後才全數收押，11人涉詐欺、組織及洗錢等罪嫌已被起訴。

檢方指出，類似詐騙案件層出不窮，幣商獲不起訴不在少數，整體而言，檢警等單位查緝能量不足，不少幣商實為詐騙集團藏身其間，藉此洗錢，從事不法勾當；有受害者不堪虧損，血本無歸，險釀不幸事件。

檢警表示，虛擬貨幣流通簡易，近年雖破獲不少洗錢水房，但鮮少查扣大筆犯罪所得，主要就是現金早兌換成虛擬幣，查緝前就已被轉出。

官警建議，金管會、法務部應盡速研議立法，對虛擬幣交易採「許可制」，管理、限制、甚至禁止非交易所個人幣商；另詐團成員恐持有高額贓款的冷錢包入出境，成洗錢防制漏洞，關務署、法務部應研議如何落實檢查及申報。

法務部說，除督導高檢署邀集金管會研商查緝策略，另洗錢防制法擬修法對無照業者科以刑責，雖初訂法定刑度不高，但顯示政府對以虛擬幣犯罪行為的重視，修法草案已送行政院審議，3月要再開審查會。

虛擬幣洗錢 詐團、檢警鬥法 製表／司法社會中心
虛擬幣洗錢 詐團、檢警鬥法 製表／司法社會中心

虛擬貨幣 投資 詐騙集團

上一則

台突破外島封鎖利器 水路運輸滲透運補器材曝光

下一則

國父紀念館52年來最大規模休館整修 拚2026完工

延伸閱讀

幣商受騙 男拎千萬元買虛擬幣 僅2萬真鈔

幣商受騙 男拎千萬元買虛擬幣 僅2萬真鈔
涉洩密毒犯詐團 10天5律師收押、交保

涉洩密毒犯詐團 10天5律師收押、交保
洩密助詐團主嫌脫身 3律師收押

洩密助詐團主嫌脫身 3律師收押
涉SIM卡交換攻擊 芝男盜4億虛擬幣被捕

涉SIM卡交換攻擊 芝男盜4億虛擬幣被捕

熱門新聞

中信八號大型浮塢22日進駐台船高雄廠的海昌廠房前碼頭，相關人員直到深夜仍忙碌不停。記者劉學聖／攝影

深夜直擊 台國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段

2024-02-22 13:44
美國聯邦眾議院「美國與中共戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）22日率領跨黨派議員訪團赴台。（記者陳熙文／攝影）

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

2024-02-24 22:11
示意圖。（Ingimage）

孩子為何全年無休？台國小兄妹日睡6小時 虎媽身分曝光

2024-02-21 15:18
台積電日本熊本廠JASM今天開幕，創辦人張忠謀親自出席。中央社

張忠謀：AI需求不是幾千萬片產能 是要更多晶圓廠

2024-02-24 15:12
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

2024-02-19 09:19
台積電熊本廠只花20個月就完成，對日本未來半導體產業發展，意義重大。（記者簡永祥／攝影）

台積電日本設廠進度遠超越美國 3大原因一次看

2024-02-24 19:10

超人氣

更多 >
華裔科學家 發現癌症新療法

華裔科學家 發現癌症新療法
傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開

傳英王罹癌「比想像中危險」 繼位計畫悄展開
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾