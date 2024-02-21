88槍擊案「紅龜」重判10年 合議庭：背後另有人謀畫

背後疑有藏鏡人 台南學甲槍擊案20日一審宣判，主嫌「紅龜」洪政軍（中）被判刑十年；法院認為應還有藏鏡人。（本報資料照片）

2022年九合一選舉前，台南學甲發生震驚全台的88槍槍擊 案，檢方起訴八人，認定「紅龜」洪政軍教唆槍手孔祥志犯案，學甲慈濟宮董事長王文宗是指使者，還資助洪、孔兩人在中國大陸藏匿。台南地方法院20日宣判，依非法持有非制式衝鋒槍等罪判洪、孔各十年、八年徒刑，王僅犯使犯人隱避罪處六個月，郭建彰、楊展華各處五月，另謝俊誠、蔡金郎、李奇漢三人無罪。

合議庭認為，根據檢察官提出的證據，無法證明王文宗與被告洪政軍、孔祥志共同謀畫此案，背後另有他人謀畫主持槍擊案的進行。

88槍擊案在九合一選舉前夕發生，當時尋求連任台南市長的黃偉哲僅小贏對手謝龍介，此案被視為關鍵因素之一。黃偉哲20日表示，尊重判決結果。

檢方起訴指出，學甲慈濟宮董事長王文宗、台南前市議員謝財旺、民進黨 前中執委郭再欽三人原本私交甚篤，上屆議長選舉，謝接受郭所託，票投民進黨邱莉莉，背棄與王的承諾因而交惡。

王、洪因此邀集楊展華、孔祥志、李奇漢、郭建彰、謝俊誠及蔡金郎等人，謀畫由孔擔任槍手，於前年底九合一選前至謝競選總部及郭之前學甲公司開槍恫嚇。楊依洪指示，2021年邀集謝等人至新北取得槍彈連夜趕回學甲，謝攜返家中藏放，前年8月間將槍彈轉交給孔祥志。

前年11月10日1時許，孔由李開車搭載至武聖夜市下車，步行至花園夜市停車場，騎乘機車前往學甲，2時58分持衝鋒槍在郭公司掃射58發子彈，3時6分許轉往謝總部鐵門掃射30發子彈，再騎車離去。

洪、孔同年11月12日清晨由不詳共犯接應，搭乘漁船偷渡 至大陸福建。王文宗應洪的請求，以其名義在當地申辦手機、微信支付，資助兩人日常開銷。

台南地方法院指出，不能僅憑因上屆議長選後關係惡劣、政治立場對立，就推論88槍擊案必定是王文宗隱身幕後主導。同時，洪、孔跟本案被害人並沒有相關恩怨存在；因此，目前依照卷內證據，雖然無法知道幕後指使者是誰，但只能認定幕後主持者指使洪、孔兩人。有無相關偵查作為，仍待檢警處理。

台南地院表示，孔祥志雖供述他是單獨作案，洪政軍否認參與88槍擊案，惟孔祥志開槍前向友人預告內容是「等命令行事，作案完可以拿50並接替大哥位置」，作案前頻繁與其大哥即洪政軍聯繫，且作案機車、作案後接應地點及人員、作案後兩人一起偷渡至大陸藏匿、生活開銷均由洪政軍安排。