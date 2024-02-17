我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

OpenAI完成員工售股交易 最新估值達860億元

新北跆拳教練猥褻11女童 重判29年半

記者蔣永佑／新北17日電

新北市已婚呂姓跆拳道道館教練，被控性侵、猥褻道館內11名女童，並拍下數百張不雅照片，年紀最小僅7歲。由於全部家長皆不願原諒呂男，新北地院認定，呂男以教練身份，趁女童對兩性關係懵懂好奇階段，利用被害人對其信任和敬畏犯案共109次，惡性重大，依違反兒少性剝削防制條例等罪，重判29年6月徒刑。

合議庭認定，呂男犯引誘使兒童或少年被拍攝猥褻行為電子訊號罪，共99罪；引誘使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪1罪；對未滿14歲女子為性交罪共9罪，宣告刑期總和逾300年，基於刑法有期徒刑執行刑不得超過30年，最後合併定執行刑29年6月，已接近天花板。

判決指出，呂男自2019年4月起，接連性侵兩名女童及親吻、猥褻9名女童。首位受害的10歲女童，在道館小房間內遭性侵和拍攝不雅照，年齡最小的受害女童僅7歲，被害時間最久，長達兩年多，期間被猥褻51次並拍下不雅照；其餘被害人則落於十二、三歲，被害次數1到19次不等。

起初呂男辯稱遭誣陷，直到檢警自他查扣的手機、電腦內，發現數百張被害女童不雅照，呂男才坦承拍照，仍狡辯有得到同意。

跆拳道

上一則

身心調適假 高中職3月起試辦 1學期最多3天 需家長同意

下一則

新北燈會演繹「山海經」 12米青龍騰空

延伸閱讀

道館性侵猥褻11女童 最小才7歲 台跆拳道教練重判29年半

道館性侵猥褻11女童 最小才7歲 台跆拳道教練重判29年半
南韓牧師猥褻脫北者遭判刑 亞洲辛德勒光環蒙塵

南韓牧師猥褻脫北者遭判刑 亞洲辛德勒光環蒙塵
2026備戰雙北？ 黃國昌黃珊珊勤拜廟走春

2026備戰雙北？ 黃國昌黃珊珊勤拜廟走春
新北後侯友宜時代 藍綠白點名2026接棒人

新北後侯友宜時代 藍綠白點名2026接棒人

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
翁祖模(右)與翁倩玉兄妹從小感情好。(李政龍╱攝影)

翁倩玉的版畫X翁祖模的建築 翁家兄妹情深

2024-02-09 01:12
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

台電：若完全反映燃料成本 電價至少漲5成

2024-02-12 01:28

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃