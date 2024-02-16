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台網紅「晚安小雞」遭爆料騙到最後一刻 誆稱「中國人叫我走」

記者楊德宜／台北即時報導
直播主「晚安小雞」（左）在柬埔寨自導自演拍攝影片，被判處2年徒刑。（取材自「General Commissariat of National Police」臉書粉專）
直播主「晚安小雞」（左）在柬埔寨自導自演拍攝影片，被判處2年徒刑。（取材自「General Commissariat of National Police」臉書粉專）

台灣直播主「晚安小雞」、「阿鬧」在柬埔寨因拍攝造假影片，從被當地警方逮捕到判刑才兩三天時間，該起案件還登上各國新聞版面。PTT八卦版今天(17日)有網友爆料晚安小雞內部Line群組對話，直呼「太扯了，小雞直到最後一刻都還在說謊」。

從Line群組截圖研判，是「晚安小雞」演完失聯後逃跑戲碼、回到飯店報平安時的說詞。「晚安小雞」在群組表示，「我被綁在椅子上，後來有一個中國人進來跟他們講話，中國人叫我走，我就不知道是不是真的放我走，我就一路一直跑一直跑」、「應該是有人找人來救我，這次我真的錯了」，後來他發現自己上新聞，還要求粉絲不要對外回應。

PTT八卦版17日有網友爆料「晚安小雞」內部Line群組對話，研判是「晚安小雞」...
PTT八卦版17日有網友爆料「晚安小雞」內部Line群組對話，研判是「晚安小雞」演完失聯後逃跑戲碼、回到飯店時的說詞。（取材自PTT）

PTT八卦版17日有網友爆料「晚安小雞」內部Line群組對話，研判是「晚安小雞」...
PTT八卦版17日有網友爆料「晚安小雞」內部Line群組對話，研判是「晚安小雞」演完失聯後逃跑戲碼、回到飯店時的說詞。（取材自PTT）

該名爆料網友表示，「晚安小雞」即使已經知道自己上新聞，還跟大家編了一套劇本，自稱真的被綁在椅子上，「還有什麼中國人放他離開，他就一直跑一直跑」，當時外界傳「晚安小雞」造假，「還叫粉絲要沉住氣，不要相信，也不要回應」，使出蓋牌戰術。直到最後一刻出事了，都還在欺騙粉絲跟社會大眾，超扯的。

PTT八卦版17日有網友爆料「晚安小雞」內部Line群組對話，研判是「晚安小雞」...
PTT八卦版17日有網友爆料「晚安小雞」內部Line群組對話，研判是「晚安小雞」演完失聯後逃跑戲碼、回到飯店時的說詞。（取材自PTT）

其他網友表示，「雞粉真的走不出來了」、「平常台灣造謠習慣，跑到國外踢鐵板了」、「以為隔天回台灣就沒事了」、「這手法怎麼跟政客這麼像」、「最高境界，演戲演到把自己先變詐騙集團」、「浪費社會資源」、「還好有監視器畫面」、「好棒喔，讓世界看到台灣」、「這都能信的人比較扯」、「這下不只惹了柬埔寨，還牽扯中國了」。

詐騙集團

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