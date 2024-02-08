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大氣河流鋒面東移 中西部8州「暴風雪警報」

黑二代騙上億 打牌照驚見歌手陳零九、網紅阿滴

記者廖炳棋／台北8日電
竹聯幫戰堂張姓男子（左下拿手機者）涉假投資詐騙案被捕，警方找到一張他玩德州撲克相片，歌手陳零九（右二）、實況玩家丁特（後方戴口罩）、網紅阿滴（左上露臉者）都在場。(取材自臉書)
竹聯幫戰堂張姓男子（左下拿手機者）涉假投資詐騙案被捕，警方找到一張他玩德州撲克相片，歌手陳零九（右二）、實況玩家丁特（後方戴口罩）、網紅阿滴（左上露臉者）都在場。(取材自臉書)

竹聯幫戰堂成員張姓男子，涉假借投資虛擬貨幣挖礦場詐騙投資人上億元台幣，警方逮捕12人，查扣保時捷休旅車、特斯拉電動車及賓士轎車，依恐嚇、組織、詐欺等罪嫌送辦。

警方搜索時，在張嫌臉書中發現一張去年8月玩德州撲克照片，同場眾人中，有歌手陳零九、實況玩家丁特、教英文的網紅阿滴等人。陳零九經紀人昨天回應，當天是朋友聚會，打牌只是消遣，沒有賭博；阿滴經紀人說，阿滴受朋友邀約，有去打過兩次德州撲克，後續沒有再參與其他聚會。張嫌也否認聚賭，表示只是朋友間玩興趣的遊戲。警方將進一步釐清。

警方調查，34歲張嫌綽號「仔仔」，父親曾是戰堂堂主，已退出江湖，在北市經營房地產開發事業，及在越南經營金融放款等工作；但張嫌從小耳濡目染，長大後成戰堂大哥，有詐欺、洗錢、傷害、毀損等前科，是標準「黑二代」，身邊跟著一票人吃喝玩樂。

2021年9月，張嫌在共犯鼓吹下，找上29歲管理虛擬貨幣挖礦機的張姓業主，聲稱看好虛擬貨幣前景，要一起經營挖礦事業，並開闢第二個礦場。

張嫌對外舉行說明會，邀多人參觀礦場，開辦虛擬貨幣礦機操作及買賣，張姓礦主信以為真拿出2500萬元台幣(約79.6萬美元)，其他投資人也看好前景紛紛投資。

但警方查出張嫌等人拿走1億餘元台幣並沒有購買礦機；投資人曾詢問資金去向，張嫌等人一律回應「賠光了」；有被害人不滿，張嫌等人就亮出幫派身分，叫小弟到被害人住處及工作地點站崗。

台北市刑大陸續逮捕張嫌及11名共犯，查扣多輛名貴轎車和現金10萬元台幣等證物，張嫌等人否認吸金詐騙，聲稱真的要投資礦場，但錢都已賠光。檢方訊後命張嫌限制住居，鄧姓、胡姓共犯各20萬元台幣交保。胡姓共犯疑拿詐款在竹北地區購買兩間房屋，警方申請查扣房屋。

虛擬貨幣 投資 德州

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