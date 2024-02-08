幣商受騙 男拎千萬元買虛擬幣 僅2萬真鈔

高雄發生泰達幣商交易假鈔詐騙案，千萬元貨款中只有2萬元是真鈔。(記者林保光／攝影)

高雄李姓男子與人約定以1000萬元台幣(約31.8萬美元)交易泰達幣，對方提一袋紙鈔到場，李沒當場清點就匯出30萬餘顆泰達幣到對方指定電子錢包，回家才發現整袋紙鈔只有每捆上、下張是真鈔，共2萬元，其餘998萬全是假鈔。警方逮捕開帳戶收款鄭姓男子，依詐欺 罪移送，追查幕後主嫌。

警方調查，李姓男子去年10月初接獲買家聯絡要購買泰達幣，雙方約定在高雄市前金區某超商 交易，36歲鄭姓男子自稱是買家，提一袋面額總共1000萬元的紙鈔前往；李打開提袋看了一眼，沒當場點鈔，便將30萬5064顆泰達幣匯到鄭的虛擬貨幣 錢包。交易結束後兩人各自離去。

李男回家點鈔，才發現提袋內每捆紙鈔只有上、下兩張是千元真鈔，約2萬元台幣，其餘全是「影視道具鈔」或「玩具鈔票」，立即提著重約十公斤的假鈔跑到警局報案。

李男說，交易時曾打開提袋到有銀行捆鈔帶，以為是剛從銀行提領出來現鈔，沒料到對方會以假鈔行騙。

高雄市刑警大隊查出鄭男身分逮人，到住處搜索查獲疑似報酬贓款。鄭說在網路遇暱稱「大軍」男子，要他開虛擬貨幣帳戶供交易使用，事成可獲十萬元報酬，他只是幫人交易；檢方訊後請回。

檢警發現，鄭將申設虛擬貨幣帳戶交給對方，自己提假鈔和李男交易，泰達幣一匯進錢包立刻又被轉出，去向不明，正追查幕後主嫌。