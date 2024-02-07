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家暴蒐證意外發現丈夫偷吃 舌功讓人妻高潮對話成鐵證

記者黃羿馨／新竹即時報導
台一名陳姓人妻因遭家暴憤而找來徵信社跟監丈夫陳男蒐證，未料卻發現丈夫竟偷吃人妻李女，陳女將證據轉交給李女丈夫黃男，黃男因此憤而提告。示意圖。（本報資料照片）
台一名陳姓人妻因遭家暴憤而找來徵信社跟監丈夫陳男蒐證，未料卻發現丈夫竟偷吃人妻李女，陳女將證據轉交給李女丈夫黃男，黃男因此憤而提告。示意圖。（本報資料照片）

台一名陳姓人妻因遭家暴憤而找來徵信社跟監丈夫陳男蒐證，未料卻發現丈夫竟偷吃人妻李女，陳女將證據轉交給李女丈夫黃男，黃男因此憤而提告。法官審理，陳男、李女鹹濕對話「以舌頭用到妳高潮」，認定兩人確有性行為，判陳男與李女需連帶賠償黃男共40萬。

判決書指出，陳女委託徵信社對丈夫陳男蒐證期間，發現丈夫與李女有婚外情，蒐證影像包括陳男伸手撫摸、拍打李女後腰部、臀部數下，餐後一起持鑰匙進入同居住處，並且有車震情事，事後陳女也找到李女丈夫黃男提醒他注意，並轉交證據。

陳妻也拿出徵信社蒐集影像質問李女，但李女竟嗆：「我不怕我老公，所以妳也不用拿他來壓我」，回家後李女更嗆丈夫黃男「從現在開始，你和你女兒的事情我一概不去理會不去管了…走不下去就是離婚就這樣，外面隨便個男人都比你好太多了」等語。

黃男指出，他和李女結婚10年，婚後育有2名未成年子女，去年從陳女那取得LINE聊天內容、對話錄音檔案，陳男對李女傳訊「充電，吃飯哦，寶貝」，並討論「舌頭靈不靈活、沒有穿衣服的時候、最好是可以舌頭用到妳高潮」等。

黃男說，李女甚至嗆他母親「我想要跟你兒子離婚了，我發覺我們走不下去…你兒子真的很垃圾。」由於李女執意離婚，去年兩人已在法院和解離婚，不過因不滿李女在婚姻存續期間偷吃，憤而向李女與陳男連帶求償200萬元。

法官審理，陳男、李女均矢口否認有姦情，但相關對話已彰顯兩人曾發生性行為事實，且當陳女質問丈夫「8年你用什麼來對我，你知道嗎…我不知道我滿足不了你性慾這件事情，讓你可以一直一直的騙我，跟她2至3天打砲，讓你愛上她，我做錯什麼？」陳男完全沒有否認妻子的質問，只是默認並自承「錯的是我」，最後法院判2人需連帶賠償黃男40萬元台幣（約1.2萬美元）。

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