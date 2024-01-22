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網紅到餐廳直播批料理「狗都不吃」 遭業主痛毆

記者翁至成／台北22日電
劉偉健（左二）被打到頭破血流，坐在地上等救援，送醫後頭部縫十多針。（翻攝自記者爆料網）
劉偉健（左二）被打到頭破血流，坐在地上等救援，送醫後頭部縫十多針。（翻攝自記者爆料網）

網紅「Toyz」劉偉健前晚到大安區「超甲組海鮮丼飯」用餐，因開直播不斷批評醋飯難吃，惹怒經營的另一名網紅「超哥」黃伯超，在店外被黃徒手打到頭破血流，送醫縫十多針；黃事後提告黃殺人未遂、組織犯罪、傷害、恐嚇四條罪，警方移送，檢方訊後以5萬元台幣（約1592美元）交保。

劉偉健近年爭議不少，他涉嫌販賣大麻菸彈被判刑，案件仍訴訟中，去年獲邀電競大賽頒獎神祕嘉賓，惹怒受獎者「亞洲統神」張嘉航當場飆罵、甩頭走人，逼得主辦單位出面道歉。黃伯超則被封為「全台最有錢YouTuber」，昨天還被爆出岳父母都是警調高層退休，背景非比尋常。

黃昨步出地檢署，鞠躬向社會大眾道歉，承認暴力是不對的，但他批Toyz不懷好心，惡意批評，不會向Toyz道歉，「時間再倒回一次，還是會揍他」。

警方調查，44歲黃伯超開日式料理店約兩個月，前晚8時許，32歲劉偉健帶妻子、五歲女兒，和一名直播男攝影師到店用餐。

劉全程直播，餐點上桌就開始評論，他說「丼飯最講究的是醋飯」，咀嚼幾口眉頭一皺，對鏡頭直說「非常難吃」、「不是粒粒分明的，飯完全黏在一起，醋味道也不夠，幾乎沒什麼醋味」。

接著品嘗帝王蟹，入口前說一看就冰很久、不新鮮，也認為茶碗蒸「太水」，數道料理僅誇味噌湯OK、生魚片還不錯。

握壽司、生魚片丼飯都有醋飯，劉一樣不埋單，還對鏡頭暗示「狗都不吃」，一度把飯放隔壁桌說「請原諒我浪費食物，這個不吃」。

劉和黃過去就有嫌隙，黃得知劉開直播趕回店內，劉仍說「超哥，那個醋飯超難吃」、「沒開玩笑」，當面連說三次醋飯難吃；黃追問為何難吃？劉重複評論「沒有粒粒分明，醋味不夠」。

網紅Toyz劉偉健（左）前20日晚到另名網紅「超哥」黃伯超（右）經營的餐廳用餐，...
網紅Toyz劉偉健（左）前20日晚到另名網紅「超哥」黃伯超（右）經營的餐廳用餐，開直播不斷批評難吃，被黃出拳攻擊，過程全被直播錄下。（取材自自YouTube影片）

黃認為劉存心找碴，雙方爭執，最後劉帶家人離開。到了店外劉回頭還要表達意見，黃直接朝他頭部揮拳，劉被打趴在地，黃的29歲林姓友人也「出腳」助勢。

警方趕到，當時共八男一女聚集，有人勸架有人拍照，劉被打到頭部濺血，送醫縫十多針，手、腳也受傷；事後他跟律師討論，提告殺人未遂等四條罪。

北市一名偵查隊長認為，徒手毆打、沒有工具，很難構成殺人未遂基本要件，除非證明黃是什麼原因要致人於死；在場一時聚集的人也不符合組織持續性、牟利性、結構性要件，劉若只是為了告而告，沒有意義。

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