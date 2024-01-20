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女兒撞見媽媽被摸胸 知名密醫性騷看診人妻 判賠40萬

記者王長鼎／新北20日電
知名密醫吳宗紋（右）涉性騷看診人妻，新北地院日前判吳賠被害人妻40萬元台幣。（本報資料照片）
知名密醫吳宗紋（右）涉性騷看診人妻，新北地院日前判吳賠被害人妻40萬元台幣。（本報資料照片）

新北市五股區知名密醫吳宗紋2020年因性騷看診人妻，被查獲無照看診，卻不知悔改，新北地院前年9月判10月徒刑，可易科罰金，併科罰金30萬元（台幣，下同，約9600美元）；受害人妻附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償，新北地院日前一審判決吳應賠償40萬元，可上訴。

自稱擁有南京醫藥大學學士學位，但未取得台灣合法醫師資格的吳宗紋，2018年起在其新北市五股區住所違法開設中醫看診，藉傳統整復的名義，替人問診、把脈、開藥、針灸，每罐藥品收取1000元的報酬，若民眾要多取一罐藥粉，就得再加1000元購買。

「媽媽被摸胸。」2020年一位已婚婦人因生理期不規律，經堂姊介紹「神醫」前往求診，當天帶著兩名女兒及堂姊兒子共三名小孩一同前往，卻被吳宗紋藉機觸診襲胸，婦人女兒好奇診間裡情況，曾兩度掀開門簾，撞見吳宗紋按揉媽媽的胸部，看診後告知開車在診所外等候的父親。

「請問一下，你為何觸診摸我老婆胸部」、「未經過我老婆允許。」人妻丈夫隔天帶人上門質問，引發口角爭執，甚至動手打吳男。

法官認為吳乘機猥醫治對象，犯後又僅坦承違反醫師法部分，對猥褻部分推諉卸責，惡行對病患權益危害甚鉅，前年9月依醫師法處6月徒刑、併科罰金30萬元，妨害性自主處6月徒刑；應執行10月有期徒刑，可易科；人妻丈夫則因暴怒衝診間打吳被處拘役30日。

受害人妻附帶民事訴訟請求侵權行為損害賠償，求償100萬元，新北地院認為精神慰撫金以40萬元為適當，日前一審判決吳應賠償40萬元，仍可上訴。

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