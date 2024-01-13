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惡鄰嫌吵砍死夫妻緘默未致歉 檢：無教化可能求處死刑

記者古和純／高雄13日電
高雄市男子吳龍滿（中）疑因噪音糾紛殺害樓上羅姓夫妻，落網保持緘默堅不吐實。（本報資料照片）
高雄市男子吳龍滿（中）疑因噪音糾紛殺害樓上羅姓夫妻，落網保持緘默堅不吐實。（本報資料照片）

男子吳龍滿去年9月因嫌樓上羅姓鄰居家太吵，竟當著兩個小孩的面拿水果刀捅刺羅姓夫妻。高雄地檢署昨依殺人罪起訴吳，並以吳犯的是公民與政治權利國際公約所定情節最重大之罪，他泯滅人性、心性狡詐、無教化可能及必要性，且迄今行使緘默權，未向家屬致歉，建請法院量處死刑。

去年9月15日清晨7時多，吳龍滿闖入羅家，羅妻正在客廳為兩個準備上學的小孩張羅，他一言不發，拿著刀猛砍羅妻胸、腹五處，她當場慘死刀下。

當時羅姓屋主還在主臥室熟睡，不知妻子遇害，檢方認為羅對吳不具威脅，他大可直接離開，吳卻像是殺紅了眼，朝全身赤裸且無防衛力的羅猛刺胸、肩八刀，羅因心包填塞、左右側血胸而死亡。檢方認吳手段凶殘，蓄意殺人。

吳龍滿犯案不到三小時便在屏東落網，起初他口頭坦承犯行，但再經警詢、檢察官偵訊，選擇「行使緘默權」；因吳逃亡時三度變裝並滅證掩人耳目，檢方認為他狡詐、犯後態度不佳。

雄檢指出，羅家兩名小孩不到八歲，親眼目睹雙親遇劫，身心嚴重受創，目前照顧小孩的阿公阿嬤年逾花甲，卻得承受失去獨子、兒媳之痛，吳奪去的不僅是鄰居夫妻的生命，更奪走數個家庭對幸福的美好盼望。

吳龍滿迄今都保持緘默，且未向死者家屬致歉，檢方認為他沒悔悟，考量若判處無期徒刑，吳未來假釋出監恐已90多歲，無復歸社會更生可能。雄檢盤點刑法第57條科刑標準，指吳罪無可逭，不永久與世隔絕，不足以實現正義，因此求處死刑。

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