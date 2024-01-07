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虛擬貨幣三不管 交易所無法可循難追查金流

記者李秉豪、馬瑞璿／台北7日電
虛擬貨幣近年暴起暴落，加上無從追蹤的隱密性，使其不是成為炒作就是被當成詐騙工具，在台灣已畸形發展。(本報資料照片)
虛擬貨幣近年暴起暴落，加上無從追蹤的隱密性，使其不是成為炒作就是被當成詐騙工具，在台灣已畸形發展。(本報資料照片)

國內虛擬貨幣交易所ACE、幣竟近來連番捲入詐騙、洗錢案，業界人士點出，虛擬貨幣上下架過去就是「三不管地帶」，直到現在許多業務仍缺乏統一規範。

業界人士分析，虛擬貨幣相關業務目前僅有金管會的「VASP指導原則」，但虛擬資產平台公會（VASP）尚未成立，沒有自律規範可管，各家業者內部審查標準不同，導致部分業務踩線。其中，最近出事的ACE牽涉場外交易及上架不合規商品，幣竟則是場外交易牽扯進詐騙金流。

業者指出，若有一套規範讓各家交易所遵循，才能有效避免踩線狀況。他以ACE上架魔券幣為例，「2019年那時候是三不管」，由業者自行判斷商品能否上架，才會出現這種狀況。

對於虛擬貨幣交易接連涉入詐騙與洗錢，金管會表示，目前依然以洗錢防制為主要規定，針對這次涉及的場外交易、虛擬資產上下架問題，希望虛擬資產平台公會成立後訂定相關規範，與洗防相輔相成，讓業者知道未來方向。

證期局指出，先前與籌備小組完成交流，建立產業聯防機制。由於涉案的兩家虛擬貨幣交易所均為VASP公會籌備小組成員，籌備小組也發出聲明，強調公會成立後，會盡速編制自律規範以訂定相關機制標準。

針對此次ACE交易所涉詐欺，公會籌備小組指出，本次事件彰顯虛擬資產預售承銷、初始交易所發行（IEO）與上下架審查機制的重要性，還有業務招攬、廣告內容的管控。

VASP公會成立後，將盡快針對預售承銷、初始交易所發行、上下架幣種與其他細項建立產業標準，讓業者不必在黑暗中探索，避免類似爭議再次發生。

近期案件發現的重大問題就是場外交易，籌備小組表示，面交、實體店面主要是透過現金交易，由於不需經過交易所，相當於繞過客戶審查（KYC），難以追查金流，後續將依據金管會指導原則，制定虛擬資產移轉及交易相關規範。

虛擬貨幣 詐欺

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