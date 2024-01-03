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台灣天才投手張誌家在陸猝逝 棒球生涯因簽賭大落

台灣新聞組／台北3日電
2001年世界盃張誌家接連封鎖南韓、日本隊打響知名度，但他於今年1月1日，被發現在深圳住處身亡，大陸國台辦也證實此事。(本報資料照片)
2001年世界盃張誌家接連封鎖南韓、日本隊打響知名度，但他於今年1月1日，被發現在深圳住處身亡，大陸國台辦也證實此事。(本報資料照片)

曾經旅日效力日本職棒西武獅隊的台灣棒壇「天才投手」張誌家，1日在中國猝逝，享年43歲；張誌家棒球生涯大起大落，最顛峰時期幾乎全台家喻戶曉，後捲入職棒簽賭自毀前程，去年轉往中國工作，力圖振作，如今卻傳出不幸消息。

大陸國台辦2日晚上針對張誌家逝世表示，經法醫現場勘察，排除機械性暴力致死，具體死因有待相關部門進一步調查。國台辦並表示，深圳市有關方面將協助張誌家的家屬妥善處理善後事宜。

張母昨趕辦台胞證和相關手續，昨下午和女兒、媳婦趕赴中國。海基會昨指出，張誌家家屬已和海基會聯繫，全力協助家屬赴陸處理後事，後續保持聯繫並提供協助。

張誌家母親和姊姊說，跨年夜張誌家和妻子視訊40多分鐘，但隔天上午9時許妻子連絡不上他，請友人前往探視，卻見他趴在桌上，已無生命跡象。

張母說，她不了解發生了什麼事，但「要讓我過去看孩子最後一面，畢竟他現在人在冷凍櫃裡面，要我們過去才能處理」。

姊姊說，張誌家去年10月喊有時會頭痛，就醫後醫師說沒大問題，就是血壓有些高。對弟弟是運動底子身體又健壯，竟會猝死，她紅了眼眶。

她說張誌家不喝酒，考上高爾夫球場老師資格後，感覺中國比較有市場，因此赴中國教球。張誌家所屬慢速壘球隊的何姓老闆說，張誌家曾說後腦勺會頭痛，因此手使不出力，會影響比賽。

認識張誌家的深圳台商表示，跨年夜當天，張誌家結束廣東中山「熊貓盃」慢壘球賽行程返回深圳，和幾名台籍、陸籍公司同事、友人在一家清吧小聚，聊天時神態正常，中途還到外面攤販買了香腸吃；跨年倒數結束後，張誌家說「頭有點暈、想回家」，自行返回深圳寶安區松崗的住處。

隔天一早大家聯繫不上張誌家，家人也來尋找，因張是獨居，請鎖匠破門而入，才發現張在住處猝逝，大家都很震驚，因為事前並沒有明顯徵兆。

知情者透露，因張誌家在兩岸都有一定知名度，目前暫未查明死因，參加跨年夜聚會的友人及店家等均已遭到約談，協助了解情況。外界研判張是心肌梗塞猝死，大陸國台辦昨晚表示，死因仍待調查。

深圳市光晟體育傳媒公司執行董事張念慈向本報系聯合報表示，去年11月初遇到張誌家，當時張說經友人介紹到深圳發展，並參加當地棒壘球聯盟，大家以球會友，也在工作上互相幫忙。

張誌家母親（右一）及大姊（右二）搭機趕往深圳處理後事。(記者黃仲明／攝影)
張誌家母親（右一）及大姊（右二）搭機趕往深圳處理後事。(記者黃仲明／攝影)

猝死 日本

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