我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登民調新低 紐森仍有信心 「川普仇亞 讓他離開白宮」

普亭與AI「自己」對話 被問「有多少替身」大家都笑了

詐團凌虐豬仔 逼男男性交 主犯重判10年10月

記者曾健祐／台中15日電
詐團凌虐豬仔逼男男性交，台中地院依加重強制性交等罪判7人2年6月至10年10月刑。(本報資料照片)
詐團凌虐豬仔逼男男性交，台中地院依加重強制性交等罪判7人2年6月至10年10月刑。(本報資料照片)

郭姓男子等7人加入詐騙集團，佯以求職訊息吸引被害人上門提供帳戶，卻將4名被害人拘禁在「控點」內，學柬埔寨凌虐豬仔電擊、菸燙。為讓被害人心理崩潰，7人還逼兩名男性性交、以木棍性侵，手段凶殘，台中地院依加重強制性交等罪判7人2年6月至10年10月刑。

檢警調查，郭和兩名林姓、閔姓、謝姓、曾姓及張姓男子去年底加入由暱稱「威爾史密斯」等人籌組的詐團，並和境外機房合作，在台成立「水房」，以台中北屯租屋處為「控點」，管理人頭帳戶提供者。

郭等在臉書、LINE發出求職、貸款或節稅需要提供帳戶等訊息，誘騙民眾繳交帳戶，供給境外機房收取詐款，為免帳戶遭警示，採「強控」模式對4名被害人拘禁，若有人不配合就會遭成員拿電擊器、砍刀壓制，或上手銬腳鐐，毛巾摀嘴、戴眼罩遮掩拿菸燒燙凌虐。

檢警發現，因詐團上游察覺有被害男子帳戶異常，為了報復對方，竟指示郭在控房要讓被害人「心理崩潰」，逼兩名被害男子相互性交，成員還拿木棍性侵他們，最後因被害人無法勃起射精，郭就命各自選擇被電30秒或皮鞭抽30下懲罰，還錄影傳到群組供人觀覽。

檢方統計郭等人詐得台幣3200多萬元，建請法院審酌郭等人手段慘無人道，被害人身心重創，從重量刑。

中院審理時，有4人最終認罪，3人避重就輕、相互推卸責任；被害男子證稱，被逼性交時有可辨別詐團成員聲音，郭等人為修理他、讓他丟臉就逼性交、木棍插肛。檢警也從查扣手機發現，郭等將被害人性交影片傳到群組，還說「目前還在調教」。

中院審酌7人加入詐團，對被害人拘禁數日、凌虐，還強逼在眾人前性交，依加重詐欺、私行拘禁、加重強制性交等罪判刑。

威爾史密斯 貸款 詐騙集團

上一則

前參謀總長劉和謙病逝 享壽97歲 蔡英文哀悼

下一則

新聞評論／文言文不是用背的 聽蔡政府滿朝荒唐言

延伸閱讀

黑白集／法官丟棄正義 歹徒活在樂園

黑白集／法官丟棄正義 歹徒活在樂園
投資詐騙廣告 通報案、陳情案同步創新高

投資詐騙廣告 通報案、陳情案同步創新高
詐騙簡訊難防 不敢管谷歌臉書 打詐國家隊無力

詐騙簡訊難防 不敢管谷歌臉書 打詐國家隊無力
MLB／大谷公布簽約瞬間 道奇投手：球隊群組裡都瘋了

MLB／大谷公布簽約瞬間 道奇投手：球隊群組裡都瘋了

熱門新聞

北一女上午舉行120 周年校慶系列活動，一名72歲大學姊睽違56年再耍刀，表示自己有變年輕的感覺。(記者曾吉松／攝影)

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

2023-12-09 03:36
清華大學前教務長、物理系退休教授李怡嚴決定把畢生積蓄及收藏全數捐給他奉獻一生、情感深厚的清華大學。(圖：陳信文教授提供)

86歲老教授李怡嚴 8500萬積蓄全數捐清大

2023-12-09 01:30
聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣跟想像不一樣…他長住兩月看到10現象「態度變了」

2023-12-12 15:35
台中海線摩天輪車箱上有一對男女打野炮，影片在網路轉傳，警方今天說，有通知女子到案。(記者游振昇／攝影)

台中「愛情摩天輪」高空打野炮 女主角曾在高美濕地露點

2023-12-13 00:43
郭台銘陣營發言人黃士修。記者杜建重／攝影

王金平允盡力勸郭台銘挺藍 郭辦14字回應

2023-12-07 12:43
來自台灣的商學院教授張家禎。（取材自unlv.edu）

「那不是同學嗎？」內華達大學台灣教授身亡 昔日校友震驚

2023-12-08 00:04

超人氣

更多 >
北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷
12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及

12星座誰是拖延大王？獅子挑事做、雙魚易分心、第一名永遠來不及
不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨

不能說的秘密：漸多商家給退款不用退貨
紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工
華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任

華爾街日報：烏克蘭若成越南 拜登與共和黨都有責任