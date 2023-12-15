詐團凌虐豬仔 逼男男性交 主犯重判10年10月

詐團凌虐豬仔逼男男性交，台中地院依加重強制性交等罪判7人2年6月至10年10月刑。(本報資料照片)

郭姓男子等7人加入詐騙集團 ，佯以求職訊息吸引被害人上門提供帳戶，卻將4名被害人拘禁在「控點」內，學柬埔寨凌虐豬仔電擊、菸燙。為讓被害人心理崩潰，7人還逼兩名男性性交、以木棍性侵，手段凶殘，台中地院依加重強制性交等罪判7人2年6月至10年10月刑。

檢警調查，郭和兩名林姓、閔姓、謝姓、曾姓及張姓男子去年底加入由暱稱「威爾史密斯 」等人籌組的詐團，並和境外機房合作，在台成立「水房」，以台中北屯租屋處為「控點」，管理人頭帳戶提供者。

郭等在臉書、LINE發出求職、貸款 或節稅需要提供帳戶等訊息，誘騙民眾繳交帳戶，供給境外機房收取詐款，為免帳戶遭警示，採「強控」模式對4名被害人拘禁，若有人不配合就會遭成員拿電擊器、砍刀壓制，或上手銬腳鐐，毛巾摀嘴、戴眼罩遮掩拿菸燒燙凌虐。

檢警發現，因詐團上游察覺有被害男子帳戶異常，為了報復對方，竟指示郭在控房要讓被害人「心理崩潰」，逼兩名被害男子相互性交，成員還拿木棍性侵他們，最後因被害人無法勃起射精，郭就命各自選擇被電30秒或皮鞭抽30下懲罰，還錄影傳到群組供人觀覽。

檢方統計郭等人詐得台幣3200多萬元，建請法院審酌郭等人手段慘無人道，被害人身心重創，從重量刑。

中院審理時，有4人最終認罪，3人避重就輕、相互推卸責任；被害男子證稱，被逼性交時有可辨別詐團成員聲音，郭等人為修理他、讓他丟臉就逼性交、木棍插肛。檢警也從查扣手機發現，郭等將被害人性交影片傳到群組，還說「目前還在調教」。

中院審酌7人加入詐團，對被害人拘禁數日、凌虐，還強逼在眾人前性交，依加重詐欺、私行拘禁、加重強制性交等罪判刑。