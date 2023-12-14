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黑白集／法官丟棄正義 歹徒活在樂園

黑白集
台南地院法官認詐騙集團是經營公司。(本報資料照片)
台南地院法官認詐騙集團是經營公司。(本報資料照片)

台南地檢署破獲一個「泰達幣」詐騙集團，逮捕11人，聲請羈押。但案件送進台南地院，法官卻覺得是小事一樁，當即裁定全部無保釋放。裁定一出，不僅檢警憤怒，民眾也全都火了。網民並嘲諷：「是有黨證嗎？」

近幾年，台灣的詐騙案一直在「你抓、我放」的輪迴中不斷惡化，這個案件正是最典型寫照。檢警苦心布線、迅雷逮人，但最後都敵不過法院的輕輕縱放，一切努力化為流水。至於民眾的金錢損失，或詐騙的猖獗，似皆不放在法官心上。

檢察官這次聲請羈押，主要是在現場查獲集團首腦的「教戰守則」，教導詐騙成員如何應對司法，有串證之虞。但台南地院的法官大人卻認為，站在「公司經營」的立場，考量長期營運順利，要求「職員」之間學會謹慎應對，是合情合理的事，因此將人全部無保釋放。有這麼體貼的法官，你還能不安心犯罪嗎？

荒謬的是，分明面對的是個詐騙案，法官卻當成他們是「公司經營」，把犯罪者看成「公司職員」。依此邏輯，那詐團首腦不就是「公司董事長」，是社會賢達？

蔡英文一再高呼司法改革，但除了不斷放進自己人馬，卻距離人民和正義越來越遠。台灣詐騙集團行騙天下，不是沒原因的：政府拋棄了廉恥，法官丟棄了正義，不法之徒簡直就活在犯罪樂園。(轉載自聯合報)

詐騙集團 蔡英文

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