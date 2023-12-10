妙齡女光腳躺車道 自稱金錢豹店長 逼警公主抱

台中市鄭姓女子3日被人通報赤腳躺在車道，警方查處時，發現鄭女是通報協尋人口。（圖：第四警分局提供）

台中市鄭姓女子上周末被人發現赤腳躺在南屯區車道，不時隨手攔車，警方到場時，鄭女精神狀況不佳，警方清查身分，發現鄭女已被家人通報失蹤，不過鄭女一下自稱是已停業的金錢豹南七店長，一下又「不能弄髒腳」，要求警方公主抱，讓警方錯愕，最後是通知鄭女母親到派出所接回。

第四警分局黎明所警員陳彥煒、陳致謙，5日凌晨5時許巡邏時獲報，鄭姓女子（22歲）在台74線五權西路匝道，赤腳在車道步行，不時隨手向路邊通行車輛攔車，隨後躺在車道，有用路人擔心安危，通知警方到場協助。

警方與救護人員到場時，鄭女精神狀況不佳，警方經查證鄭女身分，發現鄭女已在當天凌晨1時許，被家人通報緊急協尋，警方初步檢視鄭女身上沒有外傷，但精神狀況不好，面對警方提問，一下自稱是今年已停業、轉由超級巨星KTV接手的金錢豹南七店店長，還強調自己第一天上班、被另家KTV挖角的等語。

警方要鄭女上警車，回派出所聯絡家人，辦理撤尋時，鄭女直說「不能弄髒腳」，要求警方公主抱，警方一方面耐著性子安撫，一方面配合演出，還說「會有少爺來接」，鄭女才願意配合上警車。

鄭女母親被警方通知到派出所，還帶著女兒的鞋子與襪子，對於女兒，她無奈的說，女兒與朋友出遊，沒有攜帶手機，因為已經深夜，遲遲見不到女兒返家，才會通報協尋，女兒可能跟朋友玩太瘋，才會語無倫次，感謝警方協助。