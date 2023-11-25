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賴清德挺藍白合？ 調查局：影片遭深偽變造

記者張宏業、蔣永佑／台北25日電
副總統賴清德受訪影片遭深偽變造。(圖／調查局提供)
副總統賴清德受訪影片遭深偽變造。(圖／調查局提供)

藍白合議題最近成為國內政壇矚目焦點，近日YouTube流傳一段影片，指民進黨總統參選人賴清德聲稱，「不管藍或白，都是台灣的民意主流，所推出的候選人，非但能夠守護國家安全，也有辦法提出完整國政藍圖，兩個都是適任的國家領導人，無論誰正誰副，就可以是成為對的一組。」

調查局發現，該影片內容是不明帳號透過剪輯及變造賴清德受訪的影像與聲音，置換成針對時事議題所發表的立場與看法，屬深偽影片變造，意圖影響選民判斷及投票意願，目前已立案溯源調查，報請彰化地檢署指揮偵辦。

近期國民黨與民眾黨的「藍白合」卡關議題炒熱選戰氣氛，賴清德日前出席高雄信賴台灣姊妹會成立大會致詞時表示，「不管是藍或者是白，都不是台灣社會民意的主流。」沒想原文語句被有心人士竄改剪輯，並貼上網路瘋傳。

調查局檢測發現，該深偽影片的聲音模糊有雜訊，影像部分不真實自然，經鑑識軟體分析影像及聲音後，影片遭惡意變造合成的判斷指數高達98.1%，具有深偽技術痕跡。

調查局此次是以美國國防部、國土安全部及北約採用的深偽檢測軟體「Reality Defender」進行鑑別，公信力相當高，該軟體能主動識別圖片、影片、聲音及Web App，是否為深偽作品或ＡＩ人工智能所生成的內容。今年8月，民眾黨總統參選人柯文哲在內部會議中，批判賴清德訪美的爭議錄音檔，也用這款軟體鑑識。

調查局指出，賴清德的深偽影片若持續遭大量轉傳散布，錯假訊息恐致使民眾產生誤信，影響明年總統及立委選舉，呼籲民眾在確認可疑影片真實性前，務必查證，切勿任意轉傳散布觸法。

賴清德 檢測 人工智能

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