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詐財近4億「台版柬埔寨」虐死3人 2嫌判無期徒刑

記者蕭雅娟／台北23日電
「台版柬埔寨」虐囚3死案，主嫌「茶董」陳樺韋（圖）、「S姐」傅榆藺22日被法院判處無期徒刑。(本報資料照片)
「台版柬埔寨」虐囚3死案，主嫌「茶董」陳樺韋（圖）、「S姐」傅榆藺22日被法院判處無期徒刑。(本報資料照片)

「藍道」杜承哲為首的詐騙集團，透過假投資詐財近4億元(台幣，下同，約1268萬美元)，他們為了延遲犯行曝光時間，將61名帳戶提供者囚禁在小房間內，因此造成3人死亡，士林地方法院經11個月審理，昨天判處29人有罪，其中負責操縱、指揮囚禁被害人的「Ｓ姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋被處無期徒刑、褫奪公權終身；主謀杜承哲另案審理。

去年陸續傳出台人遭騙至柬埔寨從事電信詐騙而遭凌虐及控制行動，甚至被當「豬仔」轉賣至緬甸KK園區恐被摘器官；這宗台灣詐團囚禁帳戶提供者手法如出一轍，被稱「台版柬埔寨」案。

新北市警局去年底處理一宗人口失蹤案，查獲詐團設在淡水囚禁帳戶提供者的據點，再追出桃園據點，救出遭控制行動多日凌虐的58人，並發現有3人被虐死棄屍南投、桃園山區。

法院調查，主嫌「藍道」杜承哲去年9至11月初和同夥組詐騙集團，以高價租用金融帳戶為幌子，引誘缺錢花用的民眾登門；陳樺韋、涂世泓等人將民眾提供的帳戶設為「綁定約定帳戶」，再由傅榆藺、蔡博臣等人測試確認可用，隨即派人將帳戶提供者控制在桃園、淡水的據點。

數十名帳戶提供者被「關」在面積僅3坪大的小房間38天，僅能坐著或站著休息；身上財物被搜空，嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，只要被發現企圖交談就遭電擊、毒打，還在不知情的狀況下吃了摻有毒品ＦＭ２的泡麵昏睡。

黃姓男子曾被命令「唱歌娛樂」現場詐團控制人員，全程還由控員錄影傳到詐團幹部群組，他因受不了高壓監控凌虐，關了11天後，從11樓高跳樓身亡。黃姓女子被拘禁一個多月，遭電擊凌虐後身體惡化吐血，她哀求「肚子痛」卻未被送醫，大量出血休克死亡。

林姓男子患有慢性病，遭拘禁15日未服用藥物導致病況惡化，拜託詐團將他送醫遭拒，最後雙腳皮膚壞死、發炎細胞浸潤，不能行走而大小便失禁，撞牆狂喊「快受不了」，最後遭控員餵食3顆FM2而心肌梗塞休克身亡。

合議庭審酌，詐團利用假投資詐騙267人，不法所得3億9342萬元，為了迅速騙取暴利，不惜私行拘禁並施用毒品控制帳戶提供者，在被拘禁者生命危險時拒絕送醫，導致3人死亡，犯罪手段極其惡劣凶殘。主嫌傅榆藺、陳樺韋判處無期徒刑、褫奪公權終身；控員幹部蔡博臣判29年6月、涂世泓29年2月、鄭育賢28年、謝承佑25年6月、呂政儀25年、鄭文誠24年8月、張家豪26年。

共犯鄭建宏、劉宏翊、邱柏倫、吳秉恩、曾忠義、林順凱、李佳文、吳政龍、鄧為至、楊子霆、吳郁群、周長鴻、林品翔、陳義方、郭鴻明、柯宗成各判處5年至24年4月不等徒刑。犯遺棄屍體罪邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡判1年2月至1年6月不等徒刑。

「台版柬埔寨」虐囚三死案，主嫌「茶董」陳樺韋、「S姐」傅榆藺（圖）22日被法院判...
「台版柬埔寨」虐囚三死案，主嫌「茶董」陳樺韋、「S姐」傅榆藺（圖）22日被法院判處無期徒刑。(本報資料照片)

詐騙集團 投資 毒品

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