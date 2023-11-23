因細故打架 小三男童狠摔女童5次 踩背害口鼻流血

中部1名國小3年級男童打傷同學，被判賠台幣10萬元。（本報資料照片）

中部1名國小3年級男童和同班女童遊戲時，因細故口角又互說出內褲顏色，竟當同學面大打出手，且男童因有跆拳道 黃帶還將她連摔5次，整個人踩在女童身上害她口鼻流血，對方向男童及父母求償20萬元(台幣，下同，約6342美元，法院經勘驗校方訪談紀錄、驗傷報告等，判男童及父母應給付女童10萬元，可上訴。

女童及其父母主張，男童今年5月5日在某國小課托班遊戲時，竟毆打女童腹部，又因互相說出內褲顏色，不顧對方哭泣將她連續摔倒在地5次，甚至整個人踩在女童背上，造成女童爬起時口鼻流血，被一旁其他學童目睹。

女童及家長也控訴，男童有跆拳道黃帶，其傷害行為造成女童同鼻孔出血、多處挫傷，精神受極大痛苦，一共對男童及其父母求償20萬元。

男童與父母抗辯稱，兩人本來在學校玩，因女童違反遊戲規則產生拉扯，他們同意賠償醫藥費，但學校沒有監視器，大家認為兩人是在那邊摔來摔去，且學校老師認為本來都正常，是女童自己去看身心科。

法院查，根據校方訪談學生報告，也指出男童有將女童連續5次摔倒，並用腳踩在背部造成她口鼻流血，認定男童主觀上有侵權故意，且事後女童確實去身心科看診。

法院並審酌雙方當事人、各自父母的職業收入，侵害程度等，認為女童求償金額以10萬元為適當，判處男童及其父母應給付對方10萬元。