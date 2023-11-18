我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

柯旻豪、斑霸否認打假球 檢警查出球員不明金流

記者廖炳棋／台北18日電
早在吳季穎遭爆涉案時就被指「涉案共犯」的裕隆球員邱忠博，遭刑事局約談。圖/記者廖炳棋翻攝
早在吳季穎遭爆涉案時就被指「涉案共犯」的裕隆球員邱忠博，遭刑事局約談。圖/記者廖炳棋翻攝

SBL超級籃球聯賽爆出裕隆隊球員吳季穎涉入職籃簽賭案後，案情如滾雪球般擴大，檢警昨天大規模約談前教練、球員、簽賭組頭、賭客等共16人，包括裕隆球員邱忠博、SBL總冠軍賽MVP塞內加爾籍球員斑霸、陳品銓、MVP柯旻豪、黃鈜閔、顏聞佐、吳佑任、周暐宸。

另外，前九太科技助理教練邱繼緯及組頭邱廷昱，分別提供球版擔任組頭角色。吳季穎的網紅前女友黃品瑄，則負責幫吳季穎在球版下注，吳季穎的友人張曉悌，提供個人帳戶匯存吳季穎押注金錢。

據了解，裕隆打假球案件，邱繼緯及邱廷昱，分別向球員提供球版，球員根據盤口及下注標的，決定自己場上「表現」，進而贏取相對應的賭注。

舉例來說，柯旻豪身為得分後衛，就可能與中鋒斑霸合作，若是下注讓分對手盤口，兩人就會拖延出手時機，等到比賽快底定時，再盡力攻擊得分，控制分數超過盤口讓分。

被約談到案的球員，都指認柯旻豪負責控制比賽節奏及操盤賽果，不過柯男否認所有犯行，斑霸也同樣否認打假球，但相關證述對兩人不利。

檢警偵辦吳季穎涉假球案，經過濾扣押物擴大調查後，發現裕隆其他球員疑也涉案，並有不明金流進入球員或球員親友帳戶，懷疑集體打假球已有段時日。

總冠軍賽

上一則

翁倩玉版畫展 50年43幅創作首獻故鄉台南

下一則

蘇起憂兩岸「民族主義對決」成形 台灣卻無心理準備

延伸閱讀

MLB／全票當選 大谷翔平3年2度拿下美聯MVP

MLB／全票當選 大谷翔平3年2度拿下美聯MVP
MLB／大谷翔平跟狗狗擊掌 可愛畫面被封「真正MVP」

MLB／大谷翔平跟狗狗擊掌 可愛畫面被封「真正MVP」
MLB／亞古納也全票獲選國聯MVP 攜手大谷創紀錄

MLB／亞古納也全票獲選國聯MVP 攜手大谷創紀錄
MLB／大谷翔平兩度全票獲美聯MVP 史上第1人

MLB／大谷翔平兩度全票獲美聯MVP 史上第1人

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44
圖為曼谷一個主要的購物區，示意圖，與新聞無關。(美聯社)

曼谷旅館離奇身亡47歲台男 身分曝光

2023-11-16 13:24
紀念國民黨總理誕辰158周年暨慶祝建黨129周年，親民黨主席宋楚瑜（中）昨天前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬。記者許正宏／攝影

宋批朱 8年搞這樣藍還要跟別人合 對得起國父嗎

2023-11-12 15:10
台灣2024總統大選，跨政黨組成的「藍白合」是否成局18日揭曉。（本報系資料照片）

藍白合破局？傳侯營要求「讓6%」柯營專家拒簽名

2023-11-17 20:01
「藍白合」傳出破局。民眾黨主席柯文哲，上午8時55分致電馬英九基金會執行長蕭旭岑，蕭旭岑先詢問柯文哲，藍白合作是否破局？柯回應，「還沒破局，再給我一點時間」。（本報系資料照片）

柯文哲致電馬基金會執行長：藍白合沒破局 再給我一點時間

2023-11-17 20:22

超人氣

更多 >
洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇

洛杉磯華人行車紀錄器意外拍到Rain一家 畫面美得像韓劇
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊