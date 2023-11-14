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川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

台電信詐騙累犯 在柬埔寨遭槍殺 陳屍汽車內

記者李奕昕／台北14日電
刑事局接獲柬埔寨警方通報，50歲台籍吳姓男子7日在柬國遭槍殺陳屍汽車內。示意圖。(圖：Ingimage)
刑事局接獲柬埔寨警方通報，50歲台籍吳姓男子7日在柬國遭槍殺陳屍汽車內。示意圖。(圖：Ingimage)

刑事局接獲柬埔寨警方通報，50歲台籍吳姓男子7日在柬國遭槍殺陳屍汽車內；吳在台曾被查獲經營詐騙集團機房，也曾赴柬國涉詐被遣返，後來出境8年未返台，刑事局不排除命案與詐欺糾紛有關，正透過駐外聯絡官掌握案情，並提供資料給外交部處理後續事宜。

柬埔寨「柬中時報」報導，本月7日，一名年約30歲台籍男子被發現陳屍柬埔寨波比市一輛汽車右前座，後腦、右眼及太陽穴有槍傷，法醫研判死亡至少兩天。柬警研判預謀殺人，懷疑死者與槍手同車，可能因非法網路賭博遭近距離槍殺，已掌握重要線索，遺體放在當地一間寺廟待家屬認領。

刑事局8日接獲柬警通報、提供死者身上護照，查出是50歲吳姓男子，2010年8月曾在台經營詐團機房騙大陸人被查獲，2014年在柬國涉電信詐騙遭遣返，隔年出境至泰國，未再回台。

由於吳長年滯留東南亞，警方懷疑他從事詐欺，且可能已是中高階幹部，不排除「黑吃黑」或分贓問題引殺機；從遺體照片研判，吳被開一槍從右眼貫穿後腦。

據了解柬警有採到可疑指紋、ＤＮＡ，若凶嫌是台籍，刑事局將協助比對，持續透過駐越南聯絡官掌握案情。

去年8月，3名台籍男子在柬國金邊一處公寓遭槍殺，現場有槍彈及毒品，柬警以「先殺人後自殺」結案，案情留下許多謎團。

詐團近年在柬國大量設機房行騙，並徵才騙人到機房工作，人口販運問題嚴重，去年引起國際重視，一度收歛；最近當地機房又增加，但不再徵才騙人，避免涉人口販運。官警透露，柬國因內政問題，僅選擇性查緝機房，大陸今年與緬甸大規模共同打擊機房，後續是否與柬國共打待觀察。

詐騙集團 遣返 詐欺

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