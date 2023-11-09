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捲入「MeToo」事件 炎亞綸、宥勝遭起訴

記者蕭雅娟、蔣永佑／台北9日電
炎亞綸性醜聞案，檢方8日起訴。(本報資料照片)
炎亞綸性醜聞案，檢方8日起訴。(本報資料照片)

藝人炎亞綸宥勝捲入「MeToo」事件，昨均被起訴。炎亞綸被網紅耀樂指控性侵及偷拍性影像，檢方認強制性交罪嫌不足不起訴，但拍攝少年性影像傳給網友，依兒童及少年性剝削防制條例起訴；宥勝涉對經紀公司女員工舔耳及襲胸，檢方調查違反被害人意願，依強制猥褻罪起訴。

耀樂指控，未成年時與炎亞綸交往，被炎違反意願性交及偷拍性影片散布。士林地檢署調查，炎在2017年12月至2018年6月間不詳時間，於台北市住處拍下性影像；2018年9月，耀樂發現影片外流，傳訊息質問炎，炎回覆手機送修，不知為何外流。

炎否認強制性交，稱為助興拿手機拍攝，拍攝前先問對方，對方沒出言制止，他不知影片為何外流，還請朋友協助下架。

檢方勘驗影片，認未違反意願性交，據拍攝角度，認兩人是面對面狀態，耀樂發現影片外流，隻字未提在不知情狀況被拍攝，難認違反意願拍攝；查扣炎的手機數位鑑識，炎在2019年、2020年間兩度傳性影像給不詳網友觀看，但未散布供多數人瀏覽。

炎在兒少條例修正前涉拍攝少年性影像並持續持有，檢方依修正前製造少年為性交行為電子訊號罪、修正後意圖散布而持有少年性影像罪起訴。

宥勝被控對其經營經紀公司3名女員工襲胸、舔耳或背後環抱、對耳吹氣，假借到其中一人住家借廁所時下手。台北地檢署調查，2016年底宥勝工作結束後，以順路為由，由被害女子駕駛他座車返回女方新北市住處，以借廁所為由進入，如廁後佯裝心情不佳，邊抱怨邊走向坐沙發上被害人，面對面跨坐被害人大腿上，用手控制行動及解內衣，舔耳及襲胸。

3女未提告，其中2人案件屬乘人不備的性騷擾防制法範疇，為告訴乃論，檢方簽結，但案發於住家被害人屬強制猥褻案，為公訴罪。

宥勝稱，當下感覺女方也有意願，才有這些行為。檢方勘驗強制猥褻案被害人手機對話紀錄，發現事後向同為性騷被害人的一名女同事反映，佐證確有其事，依強制猥褻罪起訴。

宥勝被爆性騷。(本報資料照片)
宥勝被爆性騷。(本報資料照片)

宥勝 炎亞綸 性騷擾

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