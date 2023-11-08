台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台灣宋姓男大生與13歲少女交往，雙方認識12天內，就被少女帶回家8度發生性關係，少女雙親提告，宋生被依妨害性自主罪起訴。宋生律師辯稱，被告年紀輕且無前科，由於少女雙親要求金額過高，迄今未能和解，認為有情輕法重情形，盼能減刑，桃園地院審結，宋生被依4個「對於未滿14歲女子為性交罪」重判徒刑4年2月得入獄，本案仍可上訴。

22歲宋姓男大生去年6月間，透過交友軟體認識當時年僅13歲國一少女，2人進而交往，同年7月12日凌晨2人約會後，送小女友回家的路上，行經桃市某間國小圍牆外時，宋生實在忍不住，讓少女藉著夜色掩護，當街用嘴為他服務。

宋生食髓知味，某天下午跟著放學少女回家，趁著家裡沒大人之際，在少女房內啪啪啪3次；同年7月22日又跟著少女回家，嘿咻3次才罷手，翌日周末假日，也趁著少女家沒大人時，二度與少女翻雲覆雨才離開，案經少女雙親發現提告。

法院審理時，宋生的律師說，宋生年紀尚輕且無前科，由於和解金額過高，以致未能達成和解，實有情輕法重情形，請依法酌減其刑等語。但法官考量，宋生與少女年紀相差近9歲，宋生當庭也承認，少女雙親曾告誡過他不得對年幼的少女有踰矩行為，竟仍利用對性觀念尚未成熟少女逞一己私慾，迄未能取得少女及其雙親諒解，宋生所為不值得同情。

法官審酌，宋生與少女原為情侶，明知少女稚幼且處於人格發展重要階段，對男女關係仍屬懵懂，竟未能克制己身慾望，雖未違反少女意願數次與她發生性交行為，害及少女身心健康及性自主意識健全發展，念及宋生犯後坦承犯行，考量他迄未獲取原諒，及少女雙親請求從重量刑、告訴代理人表示宋生行徑惡劣，甚至隱匿事證，無緩刑或從輕量刑空間等意見，就他所犯4罪，分別量刑。