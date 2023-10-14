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12浪犬獵殺小狗 居民不敢出門 南市議員促管制

記者吳淑玲／台南14日電

台南市仁德區國慶日深夜，12隻遊蕩犬圍攻1隻小黑狗撕咬致死，先前北區文元國小校園周邊也聚集10多隻遊蕩犬引發家長擔心，多位議員昨天質詢關切遊蕩犬問題，要求市府解決「不當餵食」，建議發放「餵食志工證」管控遊蕩犬數量；動保處表示，會追車咬人犬隻捕捉後不回置，提供民眾認養為工作犬，農業部統計台南市遊蕩犬4年來減少1萬多隻，顯示管控已具成果。

議員郭鴻儀質詢，仁德太子里緊鄰東區人口稠密，附近居民先聽到吠叫聲，傳來一陣哀嚎，本想到屋外驅趕，驚見大群遊蕩犬行凶，不敢出門，唯恐被攻擊，居民事後透過監視器畫面，發現圍殺遊蕩犬多達12隻，將小黑狗撕咬致死過程不到2分鐘，若被攻擊對象是老弱婦孺，後果不堪設想。

議員陳怡珍也質疑台南市全國首創為流浪狗加掛「鐵管」為矯正器的政策，去年已矯正約610隻，今年再執行500多隻流浪犬，但影響觀感成效也有限，要求檢討。

台南市動保處長吳名彬說，犬隻攻擊是因地域及族群性，對外來犬隻排斥，產生驅趕及攻擊行為，對太多犬隻地方會移除適當安置；至於餵食證（公約卡）因曾導致餵養人士和居民衝突，未來會以勸導及輔導為主，要求乾淨餵養、慎選地點，會追咬遊蕩犬不會再回置。

吳名彬說，之前有發過公約卡（記載遵守那些規定），但餵養人士拿公約卡和社區人士發生衝突，未來會以辦理乾淨餵養講習為主，對餵養愛媽教育訓練，要求乾淨餵養不可汙染環境，並慎選餵養點，不可在交通要道社區學校餵養，造成人犬衝突。

動保處強調，以強化捕捉、疏導餵養及繁殖管控等三大具體對策積極處理，針對人犬衝突高風險區域及民眾通報追人車等案件，絕育回置時加以佩戴矯正器，減緩其跑步速度，遏止犬隻追車咬人習慣，依據農業部調查各縣市遊蕩犬數，台南市2018年為2萬2176隻，2020年為1萬9539隻，2022年為1萬1373隻，顯示遊蕩犬管控具有成效且逐年遞減當中。

農業部 教育

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