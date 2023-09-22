時隔5年 普悠瑪事故車廂泥沙再尋獲碎骨

宜蘭地檢署重新檢驗普悠瑪事故車廂，發現13塊碎骨與一顆疑似牙齒，家屬批評是「二次傷害」。（圖：宜蘭地檢署提供）

太魯閣號 事故車廂日前被發現還留有遺骨與遺物，未料宜蘭地檢署近日重新清查事發五年的普悠瑪號事故列車，在泥沙碎石中也發現13塊細小碎骨、一塊疑似牙齒。普悠瑪罹難者家屬董小羚批評，相關單位後續處理草率、粗心，當初偵辦清理物件時就該找齊，「這樣的消息又勾起家屬傷痛回憶，造成二度傷害。」

台鐵 局昨透過新聞稿表達歉意，指將待鑑驗結果出爐檢方通知家屬時，依家屬意願全力協助處理後續事宜。

因近日太魯閣號事故車廂被發現仍有逝者遺骨等，當初承辦普悠瑪事故的宜檢為求慎重，針對普悠瑪事故車廂重啟勘察，9月11日會同警方、台鐵人員前往，未發現明顯人類形體遺骸，但發現嚴重變形座椅下的背包一個，以及硬幣等遺留物共十件，交由台鐵招領。

9月15日再會同台鐵與罹難者家屬全面清理，掃除車廂內泥沙並徒手盤查，發現細小碎骨13塊和疑似牙齒一顆。宜檢當日責令警方送往刑事局鑑定，待檢驗結果出爐再決定後續處置。

普悠瑪事故罹難者家屬王先生說，「這消息直接勾起傷痛的回憶」，他到現在仍不願回想，因此9月15日並未前往，但據現場家屬傳回照片，遺留物甚至還有完整手機，「裡面可能有罹難者生前照片，都是珍貴回憶啊。」

董小羚說，相關單位缺乏同理心及不用心，當初清理物件時，就該把東西全找齊，此時才說找到，「說得過去嗎？」

罹難者家屬林小姐則說，9月15日她有上去家人乘坐的車廂，翻開椅子找到兩條耳機線；如果能找到遺骸，一顆牙齒也會領回去，讓家人完整。她要求政府未來應制訂事故災害現場以及後續清理程序和責任歸屬。

台鐵說，遺留物部分，普悠瑪號事故車廂計35件，太魯閣號事故車廂計170件，已於官網公告招領。