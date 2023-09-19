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新婚妻抓姦見「壞掉了」鹹濕訊息 小三還嗆「你老婆是懷孕不是殘廢」

記者林孟潔／台北即時報導
示意圖。（取材自ingimage）
示意圖。（取材自ingimage）

一名人夫與妻子新婚數個月，他趁妻子懷孕期間與指導的女學生搞外遇，兩人私密對話曝光「今天不能愛愛、壞掉了」、「我寶貝真好，都會滿足我」等語，小三更嗆聲「她是懷孕不是殘廢」，妻子提告求償60萬元（新台幣，約1.8萬美元，下同），台北地方法院判人夫、女學生應連帶賠償20萬元，可上訴。

妻子提告主張，她和丈夫前年8月結婚，而她去年初懷孕期間發現丈夫和女學生過從甚密，LINE對話紀錄提及兩人發生性行為，還有一同出遊住宿的發票，小三也會不定時出入她和丈夫的住家，將私人物品放在她床上、丈夫車上，請求兩人連帶賠償60萬元。

人夫反駁認為妻子沒有舉證他和女學生有何侵害配偶權的行為，且妻子取得對話紀錄、照片是擅自解鎖他的手機、擅自開啟後車廂取得的，不得作為證據；小三則說不知道對方有配偶，並沒有侵害女方婚姻圓滿權利。

台北地院認為，根據人夫和女學生間的對話紀錄，談及想買藥擦私密部位，「今天不能愛愛、壞掉了」、「內褲是為了我買的嗎，好性感的感覺，我寶貝真好，都會滿足我」、「我真的很愛妳是真的」等語。

另外，小三曾跟男方表示「你把你老婆的東西放在我車上，你有什麼事嗎」、「你怎麼不開我的車載她去產檢」、「你現在是讓我跟你一起當她的僕人嗎」、「她是懷孕」、「不是殘廢」等。

法院認為女學生顯然知悉男方是有配偶的人，兩人還有親密交誼並發生性行為，侵害配偶權明確，審酌雙方資力、學經歷、侵權情節等判人夫、女學生應連帶賠償20萬元。

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