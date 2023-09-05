重搜太魯閣號 又發現1片遺骨和1顆牙齒

太魯閣號事故列車車廂日前發現頭蓋骨、多件遺物；檢警4日到七堵機務段搜索前六節車廂，又發現疑似骸骨及大批非車廂物品。(記者邱瑞杰／翻攝)

台鐵太魯閣號 事故列車保存車廂，事發二年多後被發現有頭蓋骨、多件遺物，家屬心痛、社會譁然；檢警昨到基隆市台鐵七堵機務段重新搜查第一到第六節車廂，又發現一片疑似人類骨骼碎片及一顆牙齒，已送法務部法醫研究所進行ＤＮＡ型別鑑定，另找到非車廂遺留物品56件，拍照列冊後將供家屬認領。

太魯閣號事故罹難家屬委任律師陳孟秀說，此事讓人感到無比震驚，對家屬情何以堪；她認為不光是台鐵單方面責任，花蓮地檢署未盡保持「證物」完整責任，也沒完整蒐證，另現場留下來非車廂物品之多，運安會調查過程卻完全沒發現，兩單位責任恐怕更重大。

太魯閣號事故列車前年4月2日撞上滑落軌道工程車出軌，釀49死、逾兩百人傷悲劇。交通部日前邀日本 鐵道專家到台鐵富岡基地了解改善措施，查看保存列車第7、8節車廂，竟發現罹難者頭蓋骨。

桃園地檢署與鐵路警察9月1日重新勘驗第7、8節車廂，找到更多疑似人體遺骸碎片及非車廂物品；昨天再搜查存放七堵機務段的事故列車第一到第六節車廂，又找到疑似遺骸及為數不少非車廂物品。

罹難者家屬陳鵬年夫婦昨到場了解搜尋情況，陳男一家六口當時搭乘第六節車廂，妹妹和1歲女兒不幸罹難；陳妻當時未同行，她哽咽說，女兒有一隻鞋子遺失，希望找得到。

陳孟秀說，這次事件再次證明我們距離「安全回家」還有極遙遠的一段路，這是跨部門、跨部會工作，應由中央即行政院召集相關部會，重新檢討所有流程。