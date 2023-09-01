太魯閣號慘劇2年 車廂見疑似頭骨 台鐵遭斥離譜

台鐵太魯閣號事故發生至今已兩年多，罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君（前）8月31日卻在事故車廂，發現一片疑似罹難者的頭蓋骨，讓她又氣又難過。（記者邱德祥／攝影）

交通部昨邀日本 鐵道安全專家到台鐵 富岡基地了解太魯閣號事故後的改善措施，不料「太魯閣的眼淚」發言人王薇君卻於事故車廂中發現疑似罹難者的頭蓋骨，當場直言「太離譜」，強調「我完全無法接受」，並當場向台鐵局長杜微抗議，怒批台鐵根本沒有好好檢查車廂。台鐵則坦言，事故車輛交付台鐵後，為保持原況，確實沒有再徹底檢查車廂。

鐵路警察局則表示會立刻安排警力重返現場勘查，搜尋是否有遺漏的遺物或者遺骸，並將與王薇君聯繫，取得頭蓋骨之後報驗、釐清。交通部長王國材說，已通知檢調單位回現場蒐證，若是頭蓋骨就趕緊做DNA檢定，還給罹難者家屬。

2021年4月，台鐵發生49死的太魯閣號事故，受損最嚴重的第七、第八節車廂於去年3月底暫存於台鐵富岡車輛基地，預定2026年移至基地內的安全教育 館。由於台鐵明年元旦將公司化，交通部昨天邀日本福知山線事故罹難者家屬淺野彌三一、關西大學名譽教授安部誠治等人來台交流，一行人昨至富岡基地了解安全教育館與員工教育訓練改革內容。

日本專家與太魯閣號事故罹難者家屬等人，先獻花哀悼後，就在兩節車廂旁了解車廂狀況，不料同行的王薇君卻在第八節車廂，看見一件帶有血漬、很破的Ｔ恤跟一些斷裂鐵條勾在一起，拿起衣服後，竟發現有一個約手掌大、厚約一公分的物體，上面還有頭皮屑及頭髮，疑似頭蓋骨。

事故車廂內除了發現疑似罹難者的頭蓋骨外，還有粉餅、耳機、衣物等私人物品。王薇君怒斥，應該被蒐證的事故車廂，災害防救流程太過草率，難怪會有冤案；她並說，無法接受台鐵如此草率、處理不好，自己會把頭蓋骨帶在身上，也已致電行政院政務委員羅秉成，要求中央出面介入處理。

昨天也在富岡基地的消基會交通委員會召集人李克聰聽聞車廂內有疑似頭蓋骨時，也忍不住表示，實在難以置信。李克聰表示，台鐵當初保留車廂，究竟抱持何種態度？若覺得很重要，應該戒慎恐懼。

他直言，台鐵沒有檢查出疑似頭蓋骨，正反映人力不足以及日本專家連日提出的「人因」問題，若無法改善恐怕是台鐵公司化後的隱憂，政府應正視。