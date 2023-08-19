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AI變臉偽公安 詐團專騙陸人 花蓮民宿查獲30嫌全聲押

記者王燕華／花蓮19日電
花蓮地檢署與高雄、台中、花蓮、新竹市等警調共同偵辦跨境電信詐欺機房，在壽豐鄉一處民宿逮捕30人，全數聲押。（記者王燕華／翻攝）
花蓮地檢署與高雄、台中、花蓮、新竹市等警調共同偵辦跨境電信詐欺機房，在壽豐鄉一處民宿逮捕30人，全數聲押。（記者王燕華／翻攝）

花蓮地檢署指揮警調偵辦跨境詐騙案，查獲蔡姓男子等人涉嫌租用花蓮縣壽豐鄉一處民宿作為跨境電信詐欺機房，並以「AI變臉程式」偽裝公安，行騙中國大陸民眾，專案小組前天前往搜索，查扣現金、毒品、手機等證物，拘提蔡姓等30名嫌犯，昨晚向花蓮地院聲請全數羈押禁見。

全案由花檢檢察官王怡仁指揮高雄、台中、花蓮、新竹市等警調共同偵辦，專案小組於17日上午持法院核發的搜索票，到壽豐鄉這處民宿搜索，當場逮捕蔡姓男子等30人，查扣智慧型手機39支、筆記型電腦九部、K他命毒品229.65公克、現金17萬3000元台幣（約5421美元），及假公安制服、帽子、證件等物品，檢方訊後，昨晚依加重詐欺取財罪、組織犯罪條例等罪嫌，一口氣聲請羈押30名被告。

花蓮地檢署與高雄、台中、花蓮、新竹市等警調，共同破獲設在花蓮縣壽豐鄉一處民宿，假...
花蓮地檢署與高雄、台中、花蓮、新竹市等警調，共同破獲設在花蓮縣壽豐鄉一處民宿，假冒公安行騙的跨境電信詐欺機房，查扣公安制服、帽子等證物。（記者王燕華／翻攝）

據了解，蔡男等人於今年暑假期間，選在壽豐鄉一間有隱蔽性的民宿設立跨境電信詐欺機房，招攬多名年輕人，鎖定大陸民眾行騙，集團成員也有香港籍人士參與，提供課程訓練，若一線人員對詐騙教戰手冊的模擬問答沒背熟，還會被罰寫心經。集團成員也十分狡猾，在民宿四周設置密錄設備監控，每天工作結束，會收回手機並刪除詐騙紀錄。

詐騙手法是由第一線人員打電話藉口涉犯刑事案件，且為取信被害人，還布置公安辦公廳舍場景，再穿著假公安制服、帽子，還偽造人民檢察院公文，以變臉程式的深偽技術（Deepfake），假冒北京市公安局人員視訊，引誘民眾受騙上當。

檢警調動員上百人力，前天上午11時許前往民宿搜索，部分嫌犯發現，還想藉機跳河逃脫，還有人把手機放進烤箱企圖加溫滅證，都被專案小組攔阻。檢方指出，受害人數、詐騙金額都還在清查，持續擴大偵辦中。

詐騙 民宿 詐欺

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