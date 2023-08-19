AI變臉偽公安 詐團專騙陸人 花蓮民宿查獲30嫌全聲押

花蓮地檢署與高雄、台中、花蓮、新竹市等警調共同偵辦跨境電信詐欺機房，在壽豐鄉一處民宿逮捕30人，全數聲押。（記者王燕華／翻攝）

花蓮地檢署指揮警調偵辦跨境詐騙 案，查獲蔡姓男子等人涉嫌租用花蓮縣壽豐鄉一處民宿 作為跨境電信詐欺 機房，並以「AI變臉程式」偽裝公安，行騙中國大陸民眾，專案小組前天前往搜索，查扣現金、毒品、手機等證物，拘提蔡姓等30名嫌犯，昨晚向花蓮地院聲請全數羈押禁見。

全案由花檢檢察官王怡仁指揮高雄、台中、花蓮、新竹市等警調共同偵辦，專案小組於17日上午持法院核發的搜索票，到壽豐鄉這處民宿搜索，當場逮捕蔡姓男子等30人，查扣智慧型手機39支、筆記型電腦九部、K他命毒品229.65公克、現金17萬3000元台幣（約5421美元），及假公安制服、帽子、證件等物品，檢方訊後，昨晚依加重詐欺取財罪、組織犯罪條例等罪嫌，一口氣聲請羈押30名被告。

花蓮地檢署與高雄、台中、花蓮、新竹市等警調，共同破獲設在花蓮縣壽豐鄉一處民宿，假冒公安行騙的跨境電信詐欺機房，查扣公安制服、帽子等證物。（記者王燕華／翻攝）

據了解，蔡男等人於今年暑假期間，選在壽豐鄉一間有隱蔽性的民宿設立跨境電信詐欺機房，招攬多名年輕人，鎖定大陸民眾行騙，集團成員也有香港籍人士參與，提供課程訓練，若一線人員對詐騙教戰手冊的模擬問答沒背熟，還會被罰寫心經。集團成員也十分狡猾，在民宿四周設置密錄設備監控，每天工作結束，會收回手機並刪除詐騙紀錄。

詐騙手法是由第一線人員打電話藉口涉犯刑事案件，且為取信被害人，還布置公安辦公廳舍場景，再穿著假公安制服、帽子，還偽造人民檢察院公文，以變臉程式的深偽技術（Deepfake），假冒北京市公安局人員視訊，引誘民眾受騙上當。

檢警調動員上百人力，前天上午11時許前往民宿搜索，部分嫌犯發現，還想藉機跳河逃脫，還有人把手機放進烤箱企圖加溫滅證，都被專案小組攔阻。檢方指出，受害人數、詐騙金額都還在清查，持續擴大偵辦中。