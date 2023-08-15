新聞眼／死刑存廢踢皮球 被害家屬受折磨

憲法法庭昨判決「連身條款」合憲，35名死囚一條求生路堵了，但關押中38名死刑犯另以死刑條文聲請釋憲，救濟程序未終結，法務部聲明無法執行死刑，期盼憲法法庭「加快」審理。現狀毫無改變，院部互踢皮球，民怨依舊。

死刑一直是大眾最有感司法議題，然而廢除死刑也是政府不敢明講的政策，我國自2020年3月31日溺殺兩人的沈文賓死刑定讞，同年4月1日槍決縱火 燒死六名家人的翁仁賢，至今超過三年零判死、零執行，兩人分別成為「末代」死囚、已槍決死刑犯。

根據民調 顯示，八、九成民眾不贊同廢除死刑，贊成廢死者不到兩成，但民意抵不過人權，蔡英文 總統稱廢死是普世價值，台灣「實質廢死」早已不必多言，即使未明文廢死或宣告死刑違憲，死刑條文也形同虛設。

從總統提名贊成廢死大法官，終審法院替判死設下嚴苛門檻，縱火害死六命的湯景華、燒死九人的李國輝也能經多次死刑，最終戲劇性逆轉逃死，再加上法務部以「自訂」的執行規則遲未執行死刑，民眾皆看在眼裡，心中早有定見，政府如何能解人民對司法的不信任感？

連身條款合憲之後，廢死爭議仍然未解，死刑條文違憲與否的「直球對決」，憲法法庭也未決定是否受理，民眾的怒火未消，死刑犯關押的日子看不見盡頭，只能毫無止盡的等待，被害家屬的身心靈也要承受漫長的折磨。