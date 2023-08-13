與母前男友交往分手被討96萬 她捏造國三被他性侵

張女謊稱國三時遭陳男性侵且拍裸照要脅，但法官查出張女竟在墮胎當天與陳男在婦產科拍親密照留念，認定張女誣告。(示意圖／ingimage)

新竹張姓女子國三時與媽媽的陳姓前男友交往還因此懷孕墮胎 ，事後張女又另結新歡，陳男不甘交往期間付出生活開銷約96萬元，於是向張女提告索討。張女一怒之下，竟謊稱國三時遭陳男性侵 且拍裸照要脅。法官查出張女竟在墮胎當天與陳男在婦產科拍親密照留念，認定張女誣告，最後依誣告罪判刑4月，且不予緩刑。

判決書指出，陳男與張母在2015年9月分手後，隔年3月就與張女成為男女朋友。張女高二時，跟陳男發生關係，張女也前後懷孕過2次。第1次孩子非陳男之子，因此由張母帶女兒至診所墮胎。第2次則是陳男的孩子，陳男也陪張女去診所墮胎。

陳男主張，兩人在一起期間，他共付出開銷共計約96萬元，他認為這是借款，因而要求張女簽下借據。不過他和張女在2018年9月分手，還被張女封鎖，他得知張女已另結新歡，由於兩人原本對外稱是父女，陳男憤而告訴對方要公開兩人不倫關係，並持張女簽署借據向新竹地院聲請核發支付命令。

張女被告後心生不滿，2021年9月向新竹地檢署指控陳男在2015年5月在她母親租屋處，趁媽媽外出購物之際，性侵當時就讀國三的她，又拍攝裸照做為要脅，要求繼續發生性關係，更持裸照恐嚇拿出96萬元生活費，讓她心生畏懼，只得簽借據給陳男。

檢察官偵查後，認為陳男犯罪嫌疑不足不起訴處分，而多項證據都指出張女誣告，再另行簽分張女誣告並提起公訴。

法官勘驗兩人對話紀錄及照片，發現除了有親暱對話，還有許多親密自拍合照或錄影，其中更有性愛錄影，兩人甚至還穿情侶裝。甚至陳男陪同張女前往診所墮胎時，兩人還一起拍攝紀念照。

法官認為，張女明知陳男沒有性侵及恐嚇取財行為，僅因兩人發生金錢糾紛而虛捏事實誣告陳男，不僅虛耗偵查資源，妨害司法權行使，並使陳男面臨刑事追訴風險，所為甚有不該。衡酌張女否認犯行，犯後態度不佳，依誣告罪判刑4月，且不予緩刑。