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公園有鱷魚出沒?高雄男擺拍模型謊報 陳其邁譴責

台灣新聞組／高雄1日電
劉男花1840元從蝦皮購買鱷魚模型，在凹子底公園拍照後上傳臉書，宣稱公園有鱷魚出沒，嚇壞不少市民。(記者張議晨／翻攝)
劉男花1840元從蝦皮購買鱷魚模型，在凹子底公園拍照後上傳臉書，宣稱公園有鱷魚出沒，嚇壞不少市民。(記者張議晨／翻攝)

高雄市凹子底公園前晚傳出「鱷魚」現蹤，引起恐慌，高市府追查至昨凌晨找到該「鱷魚」、證實是模型，警漏夜追查發現，網路貼鱷魚現蹤的劉男為始作俑者，自導自演「鱷魚出遊記」，市長陳其邁也譴責劉行為不可取，全案警詢後依社會秩序維護法究辦。

陳其邁表示，凹子底公園散步民眾非常多，用這種假訊息散布謠言，「假仙假觸（閩南語：假惺惺）」真的很不好，要譴責！

劉男上月29日晚在臉書社團「路上觀察學院」，貼出一張鱷魚在石頭上張嘴照片，引發地方憂心，里長還通報動保、公園管理單位派員到場捕捉，但未發現鱷魚。管理單位不敢輕心，連兩日巡邏公園生態滯洪池周遭都未發現鱷魚蹤跡。

劉見鱷魚事件愈鬧愈大，昨凌晨連絡消防局稱找到「鱷魚」，經比對確認該鱷魚模型就是網路的鱷魚，證實鱷魚為假；但警方調查後懷疑劉是貼文者，經取得劉手機，發現他多次搜尋「凹仔底公園、鱷魚」等關鍵字，手機還有上傳所拍照片及蝦皮購買鱷魚紀錄。

劉男見自導自演戲碼遭拆穿，坦承因好玩惡作劇，網購1840元買鱷魚模型，上月29日晚7時許，趁颱風過境後將鱷魚模型放在凹仔底森林公園池畔，拍照後上傳社團，事後見媒體報導、擔心害怕，才扮演路人自稱找到鱷魚模型。全案警詢後，劉男將依違反社會秩序維護法「散佈謠言」罪函送法辦。

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