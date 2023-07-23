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送入狼口 退休警：辦案手法禽獸不如

記者陳俊智／桃園23日電
13歲少女協助警方辦案釣出網路男蟲，結果在警方監控下被載走性侵，退休警員石明謹列6項理由批這次辦案方式「禽獸不如」；圖中人物與新聞事件無關。(Ingimage)
13歲少女協助警方辦案釣出網路男蟲，結果在警方監控下被載走性侵，退休警員石明謹列6項理由批這次辦案方式「禽獸不如」；圖中人物與新聞事件無關。(Ingimage)

桃園一名13歲少女配合中壢警方辦案釣出網路男蟲，結果在員警監控下被載走性侵。全案在性侵判決曝光後引發眾怒，退休警員石明謹22日在臉書列出6項理由，指員警此次辦案方式「禽獸不如」，至今不覺得自己犯了什麼錯。

石明謹指出，即使是叫受過專業訓練的女警當誘餌，也是非常高風險的行為，事前也要經過演練，身上要帶足裝備，結果竟要一個13歲的小女生去當誘餌。

其次，不管是幾歲，都不可以叫被害當事人當誘餌。就算在警察局裡面，不論什麼案件，都不會讓被害人與加害人單獨相處，何況是性侵案的嫌犯，竟然叫報案人獨自去跟嫌疑人接觸。

第三，如果你要實施誘導偵查，你的部署是什麼？要從那個動線圍堵嫌犯？要在多遠的距離下保護誘餌？需要多少人力？監控的機制是什麼？是GPS追蹤器？是密錄監聽系統？什麼都沒有，你就叫報案人約嫌疑犯出來性交易，然後呢？讓他們單獨聊天，甚至上車，你說有叫她不要上車，你有想過對方如果不是一個人、如果帶有凶器、如果強行押人這些可能性嗎？兩個員警兩手空空，就去辦案，別說害小女生被侵犯，兩人不小心被幹掉也是死有餘辜。

第四，什麼都沒準備就算了，出包之後，補救措施是什麼？竟然只是在原地等嫌疑人把被害人載回來。萬一沒回來呢？萬一被害人死了呢？還是就賭一把，看她會不會出事，沒事最好，有事拉倒。

再來，一切的根源，就是認為破案最重要，要透過報案人提供的線索，去做情報布建，查明身分，還要跟監找證據，好麻煩啊！叫她約出來最快了，只要一有接觸或是有交易，抓到現行犯還有額外獎勵。

最後，案發後所有人都當沒事，因為平常都是這樣幹，只是以前運氣不錯沒出事，就算出事，只要你不說我不說，那就沒關係。

石明謹也問，「你願不願意讓你的家人或親友，不管是妹妹、女兒，13歲，去跟性侵加害者獨處？」

性侵 退休 臉書

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