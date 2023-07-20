我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

台大公衛名教授遭控揉臀性騷男學生 多人受害

記者林琮恩／台北20日電
台大公衛學院黃姓教授遭控涉性騷，對學生揉胸、捏臀，還禁止戀愛；身為性別議題專家，他曾受訪大談女性不常使用衛生棉條，與處女膜迷思有關。(本報資料照片)
台大公衛學院黃姓教授遭控涉性騷，對學生揉胸、捏臀，還禁止戀愛；身為性別議題專家，他曾受訪大談女性不常使用衛生棉條，與處女膜迷思有關。(本報資料照片)

台大公衛學院林姓男學生昨在臉書發文，表示遭台大公衛學院健康行為與社區科學研究所黃姓教授性騷長達一年，對方不僅出手擁抱、揉捏臀部，還透過低薪、阻擋離職等方式，讓他被迫留在辦公室工作。

一名台大公衛系碩士學生向本報系透露，遭性騷者不只一人，黃姓教授還利用學術地位揚言提告討論該事件的學生，明顯是權勢性騷，校方卻冷處理，未來黃姓教授還是能回校任教，已讓院內出現恐懼氛圍。

這位不具名的台大公衛學院碩士學生表示，黃姓教授在系上風評極差，除了此案還有更多受害者，黃仗勢自己在學界地位，甚至揚言提告討論他性騷犯行的同學，行徑蠻橫、明顯是權勢性騷；黃是公衛學院中研究兩性議題的專家，卻做出性騷犯行，「道貌岸然教著性別學術理論，行徑卻背道而馳，簡直是詐欺。」

他也說，台大公衛學院明知犯行卻從輕發落，僅停聘一年，本是引領台灣公衛政策的最高殿堂，卻坐視教授權勢性騷學生，令人失望；台大性平委員會中並無公衛學院代表，也沒看到性平相關專家。

黃姓副教授遭停聘後，辦公室仍在、系網上資訊也未撤下，曾在假日看到有人裝束低調進入辦公室拿東西，但沒有人敢討論，「學院行政人員、學生、老師，像是不約而同被下了封口令。」

他表示，自己不解身為台大公衛學院學生，為何卻無權也無從得知、甚至不能討論院內教師犯下的惡行，受害學生還被迫放棄自己努力寫出來的論文。若依照現行決議，未來黃姓副教授還是會回到學校，「台大公衛學院學生都很恐懼，未來若有下一個受害者怎麼辦？」

受害的林姓學生指出，身為黃姓教授的導生，許多時間必須與他一起待在辦公室，對方常趁四下無人時，出手揉胸、捏屁股、不當擁抱，還出言騷擾：「老師愛你，你愛老師嗎？」、「愛應該要互相。」自己求救時卻因此案是「同性性騷」，常被簡化為洋派、友善的表示。後來被遭擾的受害者常一起討論受害的經驗，「成了茶餘飯後可悲的玩笑。」

據了解，該名黃姓副教授專精於公共衛生領域，曾於新冠肺炎期間分享相關防疫知識，亦曾專研青少年健康、霸凌研究而登上國際期刊，成績斐然。2021年6月性平會已通知當事人審議結果，且經教評會決定停聘一年；今年則因另外一事，再由學校停職1年10個月。

性騷 防疫 臉書

上一則

捷克馬來貘「貘克」病逝台北 獸醫：熱中暑機率高

下一則

前中姐凌蕙蕙自爆遭選美高層性騷 35年放不下

延伸閱讀

黃子佼涉性騷後 收到禮物被要求原封不動退回 嘆「活該又唏噓」

黃子佼涉性騷後 收到禮物被要求原封不動退回 嘆「活該又唏噓」
孟耿如明天生日 黃子佼「為了妳和孩子我會堅強」

孟耿如明天生日 黃子佼「為了妳和孩子我會堅強」
黃子佼神隱1個月重啟臉書 2萬字訴心聲

黃子佼神隱1個月重啟臉書 2萬字訴心聲
「受害人」周迅被逼陪酒 她嗆辣回應躲性騷

「受害人」周迅被逼陪酒 她嗆辣回應躲性騷

熱門新聞

南投有民眾至合歡山踏青，行經台14甲線赫見一棵樹鬱綠得太過火，好奇查看發現是「假樹基地台」。(圖:沈姓民眾提供)

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

2023-07-12 04:00
張雅琴有「戰神主播」稱號。圖／摘自臉書

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

2023-07-12 14:49
一名男網友表示，以前的第一名Levi's牛仔褲現在越來越少看到，讓他不禁想問「Levi's跌落神壇了嗎？」貼文掀起熱議。 (聯合報系資料照片／記者胡經周攝影)

跌落神壇？他驚台灣人越來越少穿「這品牌」

2023-07-16 15:47
陳父衣服與雙手仍有些許灰塵，見孩子安然無恙，立即蹲下擁抱女兒，不忘說，「爸爸要上班，不可以亂跑」，語氣溫柔不苛責，警方也佩服。圖／讀者提供

6歲女童安親班偷溜 工地父趕赴派出所 全身汙相擁：不可以亂跑

2023-07-16 16:32
護理師曾廉容持刀殺死大自己29歲的已婚牙醫師男友。圖／聯合報系資料照片

台小三護理師砍死年長29歲醫師男友 家屬求償千萬

2023-07-14 15:53
716凱道遊行現場狀況，網紅「四叉貓」推估人數最高峰約1.5萬至2萬人。記者翁至成／攝影

716凱道遊行到底多少人？四叉貓推估 警認為「差不多」

2023-07-16 10:09

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因