台大公衛名教授遭控揉臀性騷男學生 多人受害

台大公衛學院黃姓教授遭控涉性騷，對學生揉胸、捏臀，還禁止戀愛；身為性別議題專家，他曾受訪大談女性不常使用衛生棉條，與處女膜迷思有關。(本報資料照片)

台大公衛學院林姓男學生昨在臉書 發文，表示遭台大公衛學院健康行為與社區科學研究所黃姓教授性騷 長達一年，對方不僅出手擁抱、揉捏臀部，還透過低薪、阻擋離職等方式，讓他被迫留在辦公室工作。

一名台大公衛系碩士學生向本報系透露，遭性騷者不只一人，黃姓教授還利用學術地位揚言提告討論該事件的學生，明顯是權勢性騷，校方卻冷處理，未來黃姓教授還是能回校任教，已讓院內出現恐懼氛圍。

這位不具名的台大公衛學院碩士學生表示，黃姓教授在系上風評極差，除了此案還有更多受害者，黃仗勢自己在學界地位，甚至揚言提告討論他性騷犯行的同學，行徑蠻橫、明顯是權勢性騷；黃是公衛學院中研究兩性議題的專家，卻做出性騷犯行，「道貌岸然教著性別學術理論，行徑卻背道而馳，簡直是詐欺。」

他也說，台大公衛學院明知犯行卻從輕發落，僅停聘一年，本是引領台灣公衛政策的最高殿堂，卻坐視教授權勢性騷學生，令人失望；台大性平委員會中並無公衛學院代表，也沒看到性平相關專家。

黃姓副教授遭停聘後，辦公室仍在、系網上資訊也未撤下，曾在假日看到有人裝束低調進入辦公室拿東西，但沒有人敢討論，「學院行政人員、學生、老師，像是不約而同被下了封口令。」

他表示，自己不解身為台大公衛學院學生，為何卻無權也無從得知、甚至不能討論院內教師犯下的惡行，受害學生還被迫放棄自己努力寫出來的論文。若依照現行決議，未來黃姓副教授還是會回到學校，「台大公衛學院學生都很恐懼，未來若有下一個受害者怎麼辦？」

受害的林姓學生指出，身為黃姓教授的導生，許多時間必須與他一起待在辦公室，對方常趁四下無人時，出手揉胸、捏屁股、不當擁抱，還出言騷擾：「老師愛你，你愛老師嗎？」、「愛應該要互相。」自己求救時卻因此案是「同性性騷」，常被簡化為洋派、友善的表示。後來被遭擾的受害者常一起討論受害的經驗，「成了茶餘飯後可悲的玩笑。」

據了解，該名黃姓副教授專精於公共衛生領域，曾於新冠肺炎期間分享相關防疫 知識，亦曾專研青少年健康、霸凌研究而登上國際期刊，成績斐然。2021年6月性平會已通知當事人審議結果，且經教評會決定停聘一年；今年則因另外一事，再由學校停職1年10個月。