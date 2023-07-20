台大公衛名教授遭控揉臀性騷男學生 多人受害
台大公衛學院林姓男學生昨在臉書發文，表示遭台大公衛學院健康行為與社區科學研究所黃姓教授性騷長達一年，對方不僅出手擁抱、揉捏臀部，還透過低薪、阻擋離職等方式，讓他被迫留在辦公室工作。
一名台大公衛系碩士學生向本報系透露，遭性騷者不只一人，黃姓教授還利用學術地位揚言提告討論該事件的學生，明顯是權勢性騷，校方卻冷處理，未來黃姓教授還是能回校任教，已讓院內出現恐懼氛圍。
這位不具名的台大公衛學院碩士學生表示，黃姓教授在系上風評極差，除了此案還有更多受害者，黃仗勢自己在學界地位，甚至揚言提告討論他性騷犯行的同學，行徑蠻橫、明顯是權勢性騷；黃是公衛學院中研究兩性議題的專家，卻做出性騷犯行，「道貌岸然教著性別學術理論，行徑卻背道而馳，簡直是詐欺。」
他也說，台大公衛學院明知犯行卻從輕發落，僅停聘一年，本是引領台灣公衛政策的最高殿堂，卻坐視教授權勢性騷學生，令人失望；台大性平委員會中並無公衛學院代表，也沒看到性平相關專家。
黃姓副教授遭停聘後，辦公室仍在、系網上資訊也未撤下，曾在假日看到有人裝束低調進入辦公室拿東西，但沒有人敢討論，「學院行政人員、學生、老師，像是不約而同被下了封口令。」
他表示，自己不解身為台大公衛學院學生，為何卻無權也無從得知、甚至不能討論院內教師犯下的惡行，受害學生還被迫放棄自己努力寫出來的論文。若依照現行決議，未來黃姓副教授還是會回到學校，「台大公衛學院學生都很恐懼，未來若有下一個受害者怎麼辦？」
受害的林姓學生指出，身為黃姓教授的導生，許多時間必須與他一起待在辦公室，對方常趁四下無人時，出手揉胸、捏屁股、不當擁抱，還出言騷擾：「老師愛你，你愛老師嗎？」、「愛應該要互相。」自己求救時卻因此案是「同性性騷」，常被簡化為洋派、友善的表示。後來被遭擾的受害者常一起討論受害的經驗，「成了茶餘飯後可悲的玩笑。」
據了解，該名黃姓副教授專精於公共衛生領域，曾於新冠肺炎期間分享相關防疫知識，亦曾專研青少年健康、霸凌研究而登上國際期刊，成績斐然。2021年6月性平會已通知當事人審議結果，且經教評會決定停聘一年；今年則因另外一事，再由學校停職1年10個月。
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