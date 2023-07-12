慶祝錄取高職竟成悲劇 7人戲水3溺斃

桃園市大溪國中七名畢業生昨天慶祝錄取高職，相約前往宇內溪戲水，三人不幸溺斃。（圖：消防局提供）

桃園市大溪國中七名畢業生昨天慶祝錄取高職，相約前往復興區宇內溪上游深潭戲水消暑，當地公告禁止戲水，七人疑從遭破壞圍籬進入，其中三人跳水後被漩渦捲入六公尺深水底受困，不幸溺斃，家屬悲痛；檢方今天相驗遺體，釐清責任。

事故地點在小烏來風景區遊客中心附近，水深達六公尺有暗流漩渦，但水面平靜，早年就有部落居民溺斃，市府公告全年禁止戲水，並架設警告標示和圍籬。

桃園市消防局昨天下午一時許獲報溺水事故，到場見兩名學生在岸邊呼救，指五名同學下水失蹤；其中兩人游到對岸被救出，另三人下落不明，消防員穿著潛水裝備下水搜救，陸續救起陳姓及兩名蘇姓少年（均十五歲），都已無生命徵象，送醫不治。

生還學生說，一行人昨慶祝放榜考上私立高職，因深潭可跳水游泳，天氣又熱，才相約玩水，由曾去過的兩名同學帶隊，沒想到發生意外。

蘇姓少年家屬表示，七名同學都是好友，可能就沒管那麼多；「中午才一起吃飯，就出意外」。校方指出，昨天高中職免試入學放榜，七名學生均錄取職校，只跟家長說要外出玩，沒說去戲水。

桃園市長張善政 昨在臉書 發文哀悼，強調會再次盤點標示所有潛在風險較高水域，並加強安全宣導。桃園市風管處長廖育儀表示，該處圍籬疑遭戲水民眾破壞，才讓學生得以進入，將盡快修復，也呼籲民眾別再前往戲水。