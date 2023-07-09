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他和妙齡人妻性交易完事不給錢 要女方自稱母狗錄影還恐嚇

記者陳俊智／桃園報導
桃園一名妙齡人妻為了7萬元幫徐姓男子口交5次，最後沒拿到錢，還被對方恐嚇散播口交影片。示意圖。（取材自Ingimage）
桃園一名妙齡人妻為了7萬元幫徐姓男子口交5次，最後沒拿到錢，還被對方恐嚇散播口交影片。示意圖。（取材自Ingimage）

桃園一名徐姓男子曾因違反兒少性剝削條例判刑，2020年出獄仍不知悔改，一人分飾兩角，開7萬元台幣高價騙妙齡人妻幫他口交五次，還拍片要對方罵自己母狗，完事就避不見面，還拿影片恐嚇對方；桃園地院認定徐「白嫖不付錢」，最後依詐欺得利、恐嚇等罪分判6月和4月徒刑，合併應執行8月，得易科罰金。可上訴。

檢警調查，徐男（43歲）2020年11月在臉書求職社團見妙齡人妻在找臨時工工作，於是傳訊搭訕詢問有無興趣從事色情行業，稱自己可以幫忙媒介男客。他一開始被人妻拒絕，但他不死心，每隔數日就問一次，並稱只要陪滿12小時、幫忙口交就可賺5萬元，最後因為人妻急需用錢得逞。

徐男2020年12月12日先把人妻約到桃園火車站，指男客有多付2萬元小費要配合需求，事成才會給錢，隨後便假扮男客與人妻見面。他與人妻在旅館待了10小時，期間要求對方幫忙口交5次，還拿手機拍攝，要對方罵自己「臭婊子」、「母狗」等語，完事就避不見面，後來對方追討酬勞，才說「你先回家吧，這樣你的男友家人同事才不會收到你的精彩影片禮物」。

審理時，徐男矢口否認，但由於他警詢時曾坦承，手機又有雙方性交易議價內容，說法未被採信。

法院認定徐男「白嫖不付錢」涉犯詐欺得利罪，持口交影片脅迫對方先回家部分則涉恐嚇危害安全罪，其不僅欠缺尊重他人權利觀念，也危害社會秩序，惡性非輕，犯後一再飾詞否認犯行，因此量處其刑並追徵7萬元不法所得。

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