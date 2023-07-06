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MeToo再一樁 女指控遭知名藝術家長期性侵、拍裸照

記者葉冠妤、楊德宜／台北6日電
一名女性藝術工作者在個人臉書指控，謝姓台灣當代藝術家自她13歲起長期性侵、拍裸照，「在地獄的日子就這樣17年過去了」。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)
一名女性藝術工作者在個人臉書指控，謝姓台灣當代藝術家自她13歲起長期性侵、拍裸照，「在地獄的日子就這樣17年過去了」。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

一名女性藝術工作者昨在個人臉書指控，謝姓台灣當代藝術家自她13歲起長期性侵、拍裸照，「在地獄的日子就這樣17年過去了」。網友氣憤灌爆謝姓藝術家的臉書，遭指控的謝姓藝術家截至目前為止尚未對外回應。而現年7旬的謝姓藝術家的維基百科介紹，被改為「台灣攝影家、藝術家、性侵犯」。

被害女子在臉書表示，她12歲時幫忙家裡經營的路邊攤外送食物，因此和謝姓藝術家第一次見面。對方猛誇她漂亮，還認她做乾女兒。對方在她國小畢業後，建議她父母應該受更好的教育，安排住進他的工作室，節省通勤時間。

未料在第一天入住熟睡時，謝姓藝術家就對她猥褻。對方期間會帶她到處看表演、逛書店，兩人一天晚上看完電影後問她，「妳覺得性跟愛是可以分開的嗎？」她回答「可以」，因為她當下想的是對家人的愛。結果就寢時被邀請到主臥室睡覺，遭性侵得逞，她反抗時還安撫她，「我很大，妳忍耐一下就好」。

她回憶，當時她的靈魂瞬間脫離肉身，「看著他把我像是充氣娃娃那樣搬弄各種姿勢」，「從此以後晚上我睡著，以上靈肉分離的場面就會發生」。她怕得每天熬夜、上學才睡覺，結果成績考差，父母把她罵到臭頭。

被害女子說，她將秘密告訴鄰居，後來媽媽從鄰居轉述得知，第一句卻是質疑她說謊、為爛成績找藉口。後來媽媽相信後說會幫忙報仇，並要求她對繼父隱瞞，她隔天搬回家。

她表示，謝姓藝術家拍過她很多裸照，一直遭脅迫摸胸、下體的關係，「他說要透過撫摸我的胸部，才能和最原始的宇宙做連結」。直到她升高中，對方再度要撫摸她的胸部，她大哭說「乾爸也是爸爸，我的爸爸不會對我做這樣的事」。對方才停手。在地獄的日子就這樣17年過去了。

被害女子說，如今她36歲了，有一個人人看到都會誇獎可愛漂亮；和媽媽長得好像的寶貝女兒。她想問對方「你現在好嗎」，「我很好，這23年裡我在地獄蓋了一座城堡」。

性侵 臉書 教育

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