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酒罐驗出麻醉藥 5億男案律師提再議

記者陳宏睿、黃寅／台中5日電
台中賴姓高中生墜樓案，除了賴生喝的啤酒罐有麻醉藥物反應，夏男喝的啤酒罐，以及垃圾桶內衛生紙等雜物，都有驗出。(圖：台中地檢署提供)
台中賴姓高中生墜樓案，除了賴生喝的啤酒罐有麻醉藥物反應，夏男喝的啤酒罐，以及垃圾桶內衛生紙等雜物，都有驗出。(圖：台中地檢署提供)

台中賴姓高中生墜樓案，檢方上月偵結，夏姓配偶殺人罪不起訴，賴母委任律師昨天到台中地檢署遞狀聲請再議，提出三大方向質疑，其中賴生飲用的啤酒罐驗出麻醉藥「利多卡因」成分，來源不明，希望檢方透過再議程序，重啟調查。

台中地檢署指出，相關查證、結果，都在不起訴書詳載，承辦檢察官收到律師再議意見後，將併送台中高分檢審核。

律師許哲維說，處分書未釐清賴生墜樓動機，賴生脖子傷勢有出血痕跡，雙手、鼠蹊部輸液孔僅部分有「皮下出血」，賴生墜落過程撞擊二樓屋簷處沒有採證，僅以其他證據推論。

賴生喝的啤酒罐驗出麻醉藥「利多卡因」，檢方標示此成分「來源不明」，雖然死者體內未驗出，但仍希望透過再議程序查明。

台中地檢署說，鑑識人員當時扣得三罐啤酒罐、可樂罐，其中兩罐分別驗出死者與夏男DNA，也驗出「利多卡因」，該成分也在現場垃圾桶內衛生紙、便利貼、濕紙巾中發現，應屬受汙染導致。

根據法醫研究所鑑定報告，死者未驗出該成分，函詢台大法醫研究所，也得出死者無可能因攝入利多卡因導致昏迷或死亡的結論。

亞大醫院藥劑科主任黃靖雅表示，「利多卡因」是手術常用局部麻醉藥品，需醫師處方使用，民眾無法在坊間藥局取得該麻醉藥；少數止癢藥膏等成藥會含有該成分，不過兩者用途差異甚大，成分比例、用途也不同。

藥局 檢察官 賴姓高中生

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