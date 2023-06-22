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檢說明4大疑點…「5億高中生」遺體驗不出毒 與夏無肢體接觸

記者曾健祐、陳宏睿／台中22日電
台中5億高中生案，案情撲朔迷離，引起社會廣泛關注。(圖：律師提供) 黃寅
台中5億高中生案，案情撲朔迷離，引起社會廣泛關注。(圖：律師提供) 黃寅

賴姓高中生繼承5億元台幣（約1616萬美元）遺產和夏姓地政助理登記同婚，隨後從十樓墜樓身亡，除賴母控訴夏殺人，各界輿論也幾乎指向夏就是兇嫌，台中地檢署昨偵結以多達87頁簡報對大眾釋疑，窮盡100多項偵查行為、證據，僅能認定夏是為謀財，卻查無他害命實證，涉犯殺人罪嫌部分不起訴。

中檢發言人襄閱主任檢察官詹常輝昨就四大疑點、八項說明，逐一公布證據，包括民間法醫質疑賴墜落周邊的草皮全部枯萎，是否因體內毒藥物嘔吐造成，飲用酒也恐遭摻入「葡萄催芽劑」，或是遭注射國外常用來安樂死的氯化鉀。

詹常輝表示，經訊問社區保全、勘驗照片，發現草皮枯黃是「長久」的問題，為求謹慎再將草皮送驗也無任何藥物反應。另賴在急救時血液中鉀離子濃度為4.1，是介於正常值之間，經函詢台大醫學鑑定中心，得知人體若因注射氯化鉀或磷酸鉀導致心跳停止，血中鉀離子濃度不可能為正常值。

檢方初步將賴男送解剖化驗1000多種毒物均未檢出酒精、葡萄催芽劑、氰化物。但因全案太過矚目，中檢再下令繼續複驗，並將毒藥物種類追加至2551種，但都未驗出可疑物。

賴男遺體針孔、脖子壓痕等，一度也被質疑是他殺跡證，但檢察官根據中國附醫急救影像、傳訊護理師等，都確認是施打針劑、套用護頸造成，且夏、賴的指甲內都無血跡反應或對方的DNA，研判兩人沒有肢體接觸，賴雙手也無明顯防禦抵抗傷。

檢方也曾偵訊案發大樓全棟住戶，沒有人供稱案發前聽到爭吵打鬥聲，再比對案發陽台掌紋、握痕及墜落路徑等，都難證明賴昏迷後遭人拋出可能。就連賴自十樓掉落顱骨沒破，檢方也舉近年四案高處墜落無頭破、骨折類似案件。

檢察官 醫學 賴姓高中生

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