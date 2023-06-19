豪宅保全下藥迷姦女同事 動手前一刻交班同事現身救援

陳姓保全在女同事水杯下藥，企圖載走性侵，所幸另名同事果斷救援，阻止陳男意圖，高雄高分院依強制性交未遂，判陳男3年7月徒刑。(示意圖／Ingimage)

在高雄某豪宅擔任保全的25歲陳姓男子，趁機在女同事的水杯裡下藥，打算趁下班時女同事精神恍惚，趁機將她載走，所幸另名男同事交班時發現女同事有異，不甩陳男載女方回家的要求，果斷幫女同事叫救護車送醫，女方體內驗出藥物成分，陳男一審僅依傷害罪輕判8月，高雄高分院審理後，改依強制性交未遂罪，重判陳男3年7月徒刑。可上訴。

判決指出，陳男與女同事在同一物業管理公司工作，因女同事外型亮眼，陳男工作時就常跟其他同事討論女同事的外型，不時誇讚她很漂亮，表露愛慕之意。

2021年6月28日，陳男從網路購入8顆含有抗精神病藥物Clozapine成分的藥丸，趁上班時將8顆藥丸放入女同事水杯裡，女方喝完後，當天下班前就精神恍惚，跟同事交班時口齒不輕，手腳無力站不穩。

當時陳男見狀自告奮勇要送女同事回家，但另一名男同事認為不妥，在場爭執10多分鐘後，果斷請救護車將女同事送往醫院，經採驗後，女同事尿液驗出Clozapine成分，使用的水杯也有藥物殘留。

高雄地院審理時，陳男稱他從網路購買安眠藥，因為沒吃過，想要測試藥效才會偷偷加入女同事水杯裡，想戴她回家，是怕她送醫被驗出安眠藥，否認性侵 。但女同事反駁，稱陳男根本不知道她家在哪。

不過一審法官根據相關事證，認為女同事未遭性侵，身體也未受傷，查無性侵意圖，依傷害罪輕判陳男8月徒刑。

檢方不服上訴，高雄高分院審理時，合議庭根據女同事及在場另名同事證詞，發現陳男案發前幾天就曾向女同事提到上班有吃「威爾鋼」，陳男當面向女同事提及這件事，帶有明確性暗示。

另根據女同事說法，「如果陳男沒有想對我做什麼，應該用其他方式，例如叫救護車或是請我的家人，而不是主動說要載我去哪，因為他並不知道我家在哪裡，若他真的載走我，會不會是載去旅館 或他家，沒有人知道。」可見陳男性侵女同事意圖明顯。

合議庭認為，陳男一次投放8顆藥丸，並非單純惡作劇，而是要在女同事下班前，讓女同事陷入意識不清，再者陳男行為既非謀財，若要猥褻、騷擾，早在女同事意識不清時就能著手犯行，陳男想要載女同事回家，應該是想趁機性侵，屬於預謀犯罪，綜合事證後從重改判。