蔣友柏「豹頭」NFT關閉 收藏家認被割韭菜揚言提告

橙果設計創辦人蔣友柏。(本報資料照片)

台灣蔣家第四代蔣友柏去年與旗下公司「橙果設計」另創的 as studio 合作，去年發行兩波「豹頭」NFT 專案，限量515張，被幣圈稱為「豹頭 NFT」，在今年宣告關閉，當初的收藏者中部分人士認為被「割韭菜」揚言提告，蔣友柏則回應指出「沒有違法，也沒有騙，所能兌換的也換了」，對此事「問心無愧」。

綜合媒體報導，「Gentle Panther」專案強調自己的NFT創作將是長期經營，包括可望推出實體的豹首展，去年6月與藝術家Soo Sunny Park再發行「Gentle Panther 2.0」。但今年5月8號蔣友柏在Discord宣布取消實體展，表示將「結束第一階段的NFT」並抒發心境指：「一個藝術行為，因為每個人的詮釋不同，而變成一個複雜的商業行為」。

蔣友柏的豹頭專案Discord群，隨即在6月8日正式關閉，引起持有者的不滿；據了解，豹頭NFT的路線圖已經規劃到2024 年，包含日本 畫廊個展、豹頭 NFT 實體藝術展等內容，目前都無法實現。有些網友便怒噴蔣友柏「感覺是被簇擁來做一個案子，錢分一分就鳥獸散了。」還呼籲大家快點截圖蒐集證據，以便提告。