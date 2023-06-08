被爆性騷 找女童當女友 校長喊冤：若真 能活到現在？

立委蔡培慧7日舉行記者會，指南投縣劉姓校長長期對女學生性騷擾，呼籲受害人站出來捍衛權益。(圖：立委蔡培慧提供)

民進黨 立委蔡培慧接獲陳情，昨指南投縣1名小學劉姓校長擔任教師期間，對多名國小女童伸出狼爪，摸女童大腿、擁吻甚至在學校大開「後宮」，同時找多名女童當「女友」，時間長達30年，之後還高升校長。蔡培慧昨陪同兩名被害者舉行記者會，要求南投縣政府即刻將該校長停職，調查事情真相，並將涉案校長繩之以法。

南投縣議員林儒暘昨聯繫被害人，發現劉對學童性騷擾 ，彼此甚至成為男女朋友、並發生親密關係，他氣憤地要求劉應停職調查，同時也要調查教育 系統和警方是否曾吃案。南投縣教育處要求校長請假等待調查，劉受訪則指出「如果是真的，我有辦法活到現在嗎？」

莊姓女子在台大PTT站貼文，爆料28年前就讀南投某國小6年級時，參加劉姓老師的課後家教班補習，劉開車接送學生，趁車上只剩莊女時鎖上中控，撫摸她的大腿，甚至整個人趴到她身上擁吻、上下其手；她機警反抗逃出，事後劉到家中自掌嘴巴，父母心軟給他改過自新的機會，只把劉調往他處，沒想到狼師現在當了校長，受害學生人數更多。

另名受害者B小姐說，當時讀竹山某國小時，與妹妹參加劉師家教課，上課途中劉會以教學寫字，將兩姊妹輪流抱在大腿上，途中會摟腰、靠在臉頰說話等。有一次妹妹離開座位去拿水時，劉師用力將她抱起轉身，抓頭親吻嘴並伸舌頭，之後常故技重施，導致身心受創。

不少網友表示這已是台版「熔爐」，要求徹底追究這名狼師的責任。議員林儒暘昨說，有多名受害者表示願意出來指控，並對過程指證歷歷，如「在家補習結果卻教舌吻」、「在校舍親密接觸被其他學生目擊」，簡直匪夷所思；過去也有學生爆「每屆都會交1個可愛的小5小6的學生當女朋友」、「家教班時帶1個女生進房間上下其手（事後給錢），重點是，家教是在他家裡上，也就是他老婆小孩都在家，若屬實也太膽大妄為。