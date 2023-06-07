「堅持與女助理單獨工作」 台灣作家陳芳明遭影射是性騷慣犯

台灣社運人士江昺崙於社群平台上指出，稱誠心建議政治大學撤除「陳芳明人文講座」，身為政大台文所學生，「也都耳聞過陳芳明老師不堪的故事。」(本報資料照片)

台版「me too」運動從政壇延燒至文藝圈、學術圈，6日深夜一名政治大學台文所校友、台灣社運人士江昺崙於社群 平台上指出，稱誠心建議政治大學撤除「陳芳明人文講座」，雖無第一手證據，但身為政大台文所學生，「也都耳聞過陳芳明老師不堪的故事。」政大在台北時間7日回應，該案將依性平法相關流程秉公調查處理。

江昺崙表示，不是當事人，也沒有一手證據。但在就讀政大的時候，身為政大台文所的學生，也都耳聞過陳芳明老師不堪的故事。例如「堅持」跟女助理單獨留在山上工作（文院在山上），「堅持」在所上聚會後單獨開車載女助理回家。帶女助理參加餐會，導致女助理在餐會上被其他賓客口頭吃豆腐。

江昺崙說明，「堅持」的意思是旁人有委婉協助拒絕，但陳芳明仍不為所動，但其他老師們當時也有提醒女學生「自己留心一點」。

江昺崙說，「我們所上師生當時無法一起面對，我很懦弱。我現在也只能對政大建議：換掉講座的名字吧。」

政治大學今天回應，學校性平會機制完備，該案將依照性平法之相關流程秉公調查處理。校方堅定捍衛性別平權，未來也會強化防制性騷擾 政策和教育，提供全體師生平等、安全的學習環境。

據了解，陳芳明幾年前已從政大退休 ，但依法原校仍可進行調查。而政大也表示，陳芳明退休後已無在校授課，也未任何指導學生。