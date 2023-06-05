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台軍校生戀上女友媽鹹濕片遭揭露 嗆女友爸沒資格當老公

記者張議晨／高雄報導
高雄一名軍校生和女友母親對上眼，這段不倫戀最終被女友父親發現。示意圖與文中人物無關。（取材自Ingimage）
高雄一名軍校生和女友母親對上眼，這段不倫戀最終被女友父親發現。示意圖與文中人物無關。（取材自Ingimage）

高雄一名軍校生交了女友後與女友母親胡女「對上眼」，兩人曖昧舉動被女友父親蘇男發現，胡女交出兩人對話紀錄，發現句句鹹濕，互稱老公、老婆，不僅上汽車旅館開房，還互傳鹹濕影片，氣得蘇男對軍校生、胡女提告，各求償200萬元，一、二審法院審理後，判軍校生及父母應賠40萬台幣，另還要與胡女連帶賠償40萬，合計80萬元確定。

判決指出，2020年7月間，軍校生與年紀相仿的女友熱戀，與女友全家互動熱絡，家庭聚會等活動都會邀請一起參與。同年10月間，女友父親蘇男發現妻子和軍校生互動相當曖昧，2個月後，蘇男見妻子和軍校生互動不尋常，追問之下，妻子才坦承與女兒男友「對上眼」。

胡女交出兩人的Instagram對話紀錄，蘇男發現軍校生不僅稱妻子「老婆」，妻子也稱對方「老公」，胡女還在私訊時向軍校生撒嬌「一直想著進去摩鐡的畫面，被老公迫不急待的揉揉，溫柔的霸道，好舒服」、「老婆好常想著被老公服務的感覺」，軍校生熱情回應「現在又想要了啦」。

不僅於此，兩人還互傳下體甚至胸部等鹹濕照片，蘇男發現後，質問胡女「為什麼可以拍那些跳舞撩人的影片給你看？」軍校生聽訊後，還回訊胡女「他沒資格當你老公」。

事後氣炸的蘇男要求兩人立即分手，胡女希望軍校生姿態擺低，好好跟她老公道歉「你就說是我約你，你因為，好奇啊，比較貪玩嘛，事情沒想那麼多。」這段不倫戀曝光後，胡女也和蘇男離婚，蘇不甘妻子出軌女兒男友，氣得對軍校生及父母、胡女各求償200萬元。

軍校生挨告後反駁，稱當時他就讀預校三年級，高三學生嚴格管控外出，與胡女見面機會很少，他沒有和胡女發生性行為或傳送鹹濕影片，一切都是蘇男誤解。但胡女則坦承有和軍校生不倫。

這名軍校生事發時正讀中正預校，父母出庭時，曾提及「早就告誡兒子要專心學習成績為重，交女朋友等大學再說」，結果不僅就讀預校時交女友，還與女友母親發生不倫，連父母都不敢置信。

高雄地院審理時，法官認為，軍校生正值青春期，胡女是女友母親，也是他的長輩，兩人行為與倫常有背，軍校生父母在兩性教育有疏於監督，父母親也應負連帶賠償責任，判軍校生及父母應賠償蘇男40萬元，還要與胡女連帶賠償40萬。

案經上訴高雄高分院，法官認為軍校生與胡女行為侵害蘇男配偶權，維持一審見解，判蘇男勝訴，維持一審原判確定。

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