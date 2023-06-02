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疑點重重…5億男墜樓後 配偶「變裝」下樓、旁觀遺體

記者陳宏睿／台中2日電

台中市身價五億元賴姓男高中生墜樓案，檢方將甫與賴登記結婚兩小時的夏姓男子列殺人罪被告，命30萬元(台幣，以下同)交保，查出兩人隨機找「路人」證婚，案發後夏未搭電梯卻「變裝」走樓梯下樓，站在遺體旁觀看，案情增添疑點。賴的母親委任律師將向檢方聲請調查新事證，昨向法院提出婚姻無效之訴。

檢警調查，18歲賴姓男子上月4日上午8點多赴地政士助理26歲夏姓男子的十樓住處，約一小時後兩人到台中市北屯區戶政事務所登記結婚，隨機在超商、戶政所找支持同性婚姻的兩名年輕男子擔任證人簽名，10點多回夏住處，被電梯監視器拍到沒有互動。

11點多賴墜落人行道，夏被大樓保全發現面無表情站在遺體旁，穿著衣物與返家進入電梯時不同，未向保全提到是賴的配偶。

警詢時夏稱與賴是配偶，兩人回家在客廳看動畫、喝啤酒，他去浴室洗澡才會更衣，洗澡後沒看到賴，打賴的手機沒接，走樓梯下樓以免搭電梯時手機沒訊號。

賴母律師說，上月底收到民眾提供照片，拍到夏站遺體旁衣物與返家時不同，手拿一包疑似鞋子物品，且案發不久就下樓，若從十樓步行怎麼這麼快？因有疑點，此證據不在向檢方聲請調查的14項證據，將向檢方請求調查。

律師昨向台中地方法院具狀提告主張賴、夏婚姻無效，他說，將援引最高法院對結婚證人認定，證人要「有行為能力」且「在場親見而願證明者」，賴、夏找「路人」簽名，「路人」未在場親見，可見無結婚真意。

據調查，賴是母親與祖父所生，受祖父贈與大筆土地及房產，賴母控訴夏謀財害命。遺體解剖、毒物反應報告恐是關鍵，檢警預計下周出爐。

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