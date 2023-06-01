5億生墜樓後新婚夫不搭電梯「變裝走樓梯」 理由曝光

台中市賴姓高中生5月4日墜樓亡，賴被拍到案發前與夏姓配偶同搭電梯時，以手抓頭。（圖：聯合報讀者提供）

台中市賴姓高中生 在上月初墜樓身亡，案發前兩小時才與夏男登記結婚，檢方依殺人等罪，將夏列被告，以30萬元台幣（約9800美元）交保，隨著檢警調查，部分證據接連曝光，其中賴姓高中生從夏男住處10樓墜樓後，夏被拍到與進大樓的服裝不同，而且夏沒有搭電梯下樓，反而走樓梯，都讓外界起疑。據查，當時夏是辯稱，因擔心手機 沒訊號，才會走樓梯。

檢警調查，賴姓高中生（18歲）在4日上午8時許，與擔任地政士助理的夏姓男子（26歲），一起搭乘夏男位於北屯區旱溪西路的大樓到10樓，隨後二人離開後在9時許，前往北屯區公所找了兩名證人登記結婚，同日上午10時許，二人一起回到北屯區旱溪西路的大樓，當時二人被電梯監視器拍到，沒有互動，賴還以手摸頭。

台中市賴姓高中生5月4日墜樓亡，賴被拍到案發前與夏姓配偶同搭電梯，夏在案發後被拍到，與搭乘電梯時衣著不同，手還拿著一包物品。（圖：聯合報讀者提供）

二人回到夏男10樓住處後，事隔約一小時，賴男疑從夏男的住處陽台客廳墜落大樓一樓的人行道，不過檢警調閱電梯監視器卻發現，夏男在案發後沒有搭乘電梯，反而走樓梯下樓，而且夏男穿著與稍早進大樓時的穿著不同，衣服有「變裝」。

夏男在面對警詢時，沒有否認他與賴男是配偶關係，也承認二人在案發前兩小時才結婚，不過夏男解釋，當天登記完結婚後返回住處，他與賴生在客廳看動畫「鬼滅之刃」，二人有喝啤酒，他後來去浴室洗澡，才會更換衣服，因為洗完澡後，沒有看到賴生蹤影，打手機沒人接聽，所以才會走樓梯，以免搭電梯時沒有訊號。

台中市賴姓高中生5月4日墜樓亡，墜落在甫登記結婚的夏姓配偶住處大樓外人行道。（圖：聯合報讀者提供）

檢警調查，賴姓高中生因祖父過世，上月初請喪假未到學校，但4日被民眾發現倒臥在北屯區旱溪西路一棟住宅大樓的草皮上，民眾一度通報是「路倒」案件，但警員到場後，確認為墜樓案件，通知鑑識人員到場採證。

經調閱監視器、訪查大樓保全、住處，查出死者是從該棟大樓10樓墜落，當時屋內房間內還有夏姓男子在場，但辯稱不清楚案發經過，現場陽台圍牆有死者指紋、摩擦痕，不過沒有夏男指紋，屋內無外力破壞打鬥痕跡，夏與賴進屋後至賴男墜樓，約有一小時的間隔。

檢警查出，夏男擔任地政士助理，案發前兩小時才與死者在戶政所辦理登記結婚，死者有祖父贈與的大筆土地、房產，死者是母親與祖父亂倫所生下，死者母親在上月19日與律師、議員開記者會，控訴夏謀財害命，更讓此案撲朔迷離。