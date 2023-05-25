我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特總部要搬家了？馬斯克暗示：可能遷出舊金山

字節跳動中國員工 可取得美用戶個資 紐時：駕照、地址全洩

最貪女檢收賄2300萬判關12年 當不了律師打官司也敗訴

記者林孟潔／台北25日電
台灣高等檢察署前檢察官陳玉珍收賄台幣2300萬元包庇電玩業者，判刑12年定讞，她不服律師證書被廢止，提行政訴訟敗訴。(本報資料照片)
台灣高等檢察署前檢察官陳玉珍收賄台幣2300萬元包庇電玩業者，判刑12年定讞，她不服律師證書被廢止，提行政訴訟敗訴。(本報資料照片)

台灣高等檢察署前檢察官陳玉珍收賄台幣2300萬元，護航包庇電玩業者，被依貪汙罪判12年徒刑定讞，是司法史上首位貪汙被判刑的女檢察官；陳玉珍不服法務部廢止她的律師證書，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院判她敗訴，可上訴。

陳玉珍曾任宜蘭、新北地檢署、高檢署檢察官，並曾任司法改革會議成員，指責司法院、律師代表綁票拉票，吃相難看，名噪一時；她1999年在新北地檢署（前稱板橋地檢署）擔任主任檢察官時，透過警官認識賭博電玩業者，業者按月交付台幣25萬元賄款，而陳玉珍利用「後案併前案」制度，將業者所涉的案件不斷分給自己，暗中護航業者。

陳玉珍任職高檢署期間，還向承辦檢察官以「電玩機檯宜以扣押交付代保管方式」關說，干預偵查，她收賄長達79個月，共計2300萬元。她為躲避查緝，借用母親、胞姊等人的帳戶，分散存放賄款。最後因業者另有投資糾紛，求助陳玉珍遭拒，憤而向檢察總長自首，並檢舉陳玉珍收賄，最高法院依貪汙罪判刑12年定讞。

法務部函詢全國律師聯合會意見後，2021年認為陳玉珍違反修正後律師法，廢止律師證書，要求陳玉珍限期返還證書，未返還者依法註銷證書；陳玉珍不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

陳玉珍主張，她沒有違反律師法「有害律師信譽」之事，自己僅領有律師證書，但從未加入公會，也沒有實際執行律師業務，毫無可能在執行律師職務時犯罪，因此無從發生損害律師信譽的事情。

陳玉珍認為，她刑案於2019年2月27日確定，是在律師法修正公布施行之前，依不溯及既往原則，她不適用修正後法律規定，認為法務部處分違反法治國、法律不溯及既往、信賴保護原則。

北高行指出，律師法長久以來，未如先進國家對律師執業設有條件，導致司法官即使犯貪汙罪判刑確定，出獄後仍可轉任律師，此漏洞豈非讓貪瀆司法官心存僥倖、肆無忌憚，何能期待他們保障人權、實現社會正義？

司改國是會議成果報告書總結會議決議中，關於監督淘汰不適任司法人員部分也記載「對不適任律師，應落實律師懲戒及淘汰制度」，為回應各界修法倡議，修正後律師法將貪瀆司法官仍能轉任律師，嚴重影響司法威信，列為修法重點。

北高行認為陳玉珍犯貪汙罪判12年確定，犯罪情節及刑度非輕，並遠超過律師法廢止證書的標準，法務部廢止證書沒有違反比例、信賴保護、法律不溯及既往原則，判陳玉珍敗訴。

檢察官 國是會議 投資

上一則

他外遇還引成龍名言「男人都會犯的錯」74歲妻怒休夫

下一則

台中禁日本核食敗訴 盧秀燕遺憾 研議上訴

延伸閱讀

爭取總統參選人提名失利 郭台銘：努力不夠 對不起人民

爭取總統參選人提名失利 郭台銘：努力不夠 對不起人民
藍委陳玉珍：郭台銘非常委屈、直至16日下午還以為會被徵召

藍委陳玉珍：郭台銘非常委屈、直至16日下午還以為會被徵召
挺郭宴、記者會突喊卡 宣明智：時刻敏感擇日再聚

挺郭宴、記者會突喊卡 宣明智：時刻敏感擇日再聚

國民黨確定徵召侯友宜了？挺郭台銘記者會突全取消

國民黨確定徵召侯友宜了？挺郭台銘記者會突全取消

熱門新聞

台中5億高中生家庭關係圖。(製圖/聯合新聞網)

家庭複雜 一張圖看懂「五億高中生」人物關係

2023-05-20 10:13
賴男從父親繼承5億元房產。圖／律師提供

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

2023-05-19 15:12
日月潭纜車分為四種顏色，其中綠色車廂是地板透明的水晶車廂。（取材自臉書）

情侶「空中口愛」被清楚拍下 遊樂區：纜車是透明的

2023-05-18 19:43
台灣跆拳道選手李東憲參加韓國全州2023年狀元運動會獲得銅牌，現場秀出五星旗。(取自微博)

台跆拳道選手李東憲韓國奪銅牌 高舉五星旗慶祝

2023-05-20 09:12
台灣民眾在紐約遭到攻擊，保全卻直接讓對方離開。（取材自TilTok）

台留學生紐約公共圖書館遭非裔攻擊濺血 求助外交部…結果失望了

2023-05-21 20:42
台中一名18歲高中生在登記結婚2小時後墜樓死亡，他的母親（中）在律師許哲維（右）、台中市議員賴順仁陪同下，指控高中生的結婚對象涉嫌謀財害命。（記者余采瀅／攝影）

台5億高中生離奇死 律師列10點剖析：不可能已繼承遺產

2023-05-19 21:05

超人氣

更多 >
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷

美退休族平均月花4345元 「這4項」是主要開銷
債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者

債務違約誰將首當其衝？專家：社安金、退休軍俸領取者
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然

19歲女兒住家裡 父母收租金 網友嘩然