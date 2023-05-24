5億高中生墜樓案 傳生父身價達50億

台中賴姓高中生墜樓案，賴母（左）昨由律師陪同出庭，請求檢方針對14項疑點調查證據。（記者黃仲裕／攝影）

台中市18歲賴姓高中生 墜樓死亡命案，外傳其生父為「阿公」賴姓老翁。有接觸過賴翁的房仲業者指出，賴翁在進行交易時，曾自豪透露擁有新興重劃區14期的土地，就現今土地價值，賴翁身家超過50億（台幣，下同，約1.62億美元）。

ETtoday報導，據悉，賴翁早年從事碾米起家，賺到錢之後便四處購買土地，有曾被賴翁委託的房仲業者表示，與賴翁交談不久後，即知道賴翁對房地產 頗有涉略，是常在投資房地產的人、與房仲交手經驗豐富的客戶，很懂仲介流程。房仲業者說，賴翁曾脫口表示自己在14期擁有許多土地，且在水湳、北屯精華區等地，都擁有不少房地產，加上賴姓高中生手握的30筆不動產，估計市價超過5億元（約1624億美元），依照現在土地行情，賴翁身家要突破50億不是難事。

此外，本報系聯合報報導，台中市賴姓高中生4日與夏姓男子登記結婚後兩小時後墜樓，賴母質疑謀財害命，檢察官 22日傳喚夏男和其父親，父子被分隔兩間偵查庭訊問長達五小時，訊後均獲請回，有媒體報導，二人結婚原因是因賴父生前提到「兒子誰先結婚就得房產」，但據掌握，此為夏男在檢方訊問時，提出的辯詞，而且不是賴父，而是自己的父親，也讓案情更添曲折。

有媒體報導，賴姓高中生墜樓案，檢警在相驗時，涉案夏姓男子提到，結婚的理由是賴父在生前有提到「兒子誰先結婚，誰先過戶房產」，所以他才會協助賴男，登記結婚。

不過此段說法，未獲得賴母委任律師許哲維的證實，也認為此段說法，恐怕是夏男的脫罪狡辯之詞。

賴男墜樓身亡，賴母質疑謀財害命，昨再以證人身分接受檢察官訊問；賴母律師請求檢方，針對14項疑點進行調查，並公開呼籲，請求案發時行經該處民眾提供行車記錄器協助釐清案情。

台中地檢署5日以殺人等罪展開調查，將夏姓男子列被告，前天並傳喚夏男與其地政士父親，訊問五小時後請回；昨天檢方再傳賴母，訊問兩小時結束，期間她拜託檢察官查明兒子死因，情緒崩潰痛哭。

賴母律師許哲維事後聲明，除感謝檢警偵辦，也請求檢方針對14項疑點調查證據，包括通聯紀錄、毒物反應、測謊、死者傷勢等，另外希望4日上午11時案發時，若有行經案發地點附近民眾，能協助提供行車記錄器。

18歲賴男4日墜樓身亡，名下登記土地達30筆，其中位於北屯區精華地段土地占六成，估計市價超過5億元，市值潛力驚人。

據了解，死者是祖父與母親亂倫所生，獲祖父寵愛，陸續委由夏父過戶名下30筆土地到死者名下；死者卻與夏男結婚後即墜樓，案情離奇，夏男父子迄今以偵查不公開為由未說明。