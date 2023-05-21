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5億高三男 母找不到兒捧斗才知墜樓身亡

記者余采瀅、曾健祐／台中21日電
賴男（右）繼承父親台幣5億元房產。(圖：律師提供)
賴男（右）繼承父親台幣5億元房產。(圖：律師提供)

18歲賴姓男高三生繼承生父（也是祖父）30筆房地產，市價高達5億元（台幣，下同，約1633萬美元），賴父4月下旬離世，5月3日舉辦告別式並火化，5月4日賴父骨灰罈預計要進塔，未料賴男一早被夏男以規畫處理房地產為由邀約出門，進塔時辰已到，賴母卻找不到兒子捧斗，最後接獲警方通報，兒子已從10樓住處墜樓身亡的噩耗。

賴母委託的許姓律師表示，夏男5月4日早上7點到家中找賴男，以幫忙規畫處理房地產為由，要帶賴男出門，當時賴男在二樓睡覺，因賴父骨灰罈當天要進塔，賴母應門後，以稍晚要出門處理賴父後事為由婉拒，但仍不敵夏男不停勸說，最後才讓賴男與夏男出門。

不過，進塔時辰已到，賴母卻找不到兒子，她曾打電話給夏男父親，對方說不知賴男下落，最後接獲警方通知，兒子已從夏父10樓住家墜落身亡，而且兒子在墜樓前2小時才剛與夏男登記結婚。

許姓律師說，夏父是地政士，夏男則擔任其地政士助理，多年協助處理賴父的遺產，深知賴男繼承上億財產，夏男才會設計賴男登記結婚，涉嫌謀財害命。

許姓律師提到，賴男與夏男只見過兩次面，初次見面為今年4月夏男到賴父靈堂捻香，另一次則是因賴男持有的房產權狀，全數都在夏男父親的事務所，賴男欲索取權狀而與夏男二次見面，但是夏姓父子至今仍未歸還。

賴男剛繼承5億元遺產就墜樓身亡，也讓其神祕身分曝光，賴男其實是母親和公公所生，當年公公賴翁和媳婦亂倫被妻子發現提離婚，賴翁的兒女表示當時家裡要開家庭會議，他們姊姊曾問父親「現在小孩叫你阿公，以後...」話還沒說完，父親就拿花盆砸向姊姊，家裡亂成一團，父親還叫他們去死，後來子女就去投靠阿姨，也沒再回家住過。

法院審酌，賴翁和媳婦通姦生子，自始沒處理亂倫事件，不僅違反夫妻忠誠義務，反而還將妻小逐出家門，認為提離婚無理由判決敗訴。

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